Похищенных денег хватило на банк

Таганский райсуд Москвы вынес приговор четверым фигурантам уголовного дела об отмывании денег, похищенных из обанкротившегося ДС-банка, — более 500 млн руб. Как установили правоохранители, часть этих средств была вложена в покупку другого банка — «Евростандарта», который, впрочем, вскоре тоже лишился лицензии. Максимальный срок — десять лет колонии — получил организатор преступления, один из фактических собственников ДС-банка Ильдар Клеблеев, ранее уже дважды судимый. Его сообщники, в том числе бывший председатель правления ДС-банка Светлана Егорова, осуждены на сроки от четырех до восьми лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Назначенное судьей Таганского райсуда Наталией Лариной наказание четверым фигурантам уголовного дела об особо крупной растрате и отмывании денежных средств (ч. 4 ст. 160 и п.п. «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) оказалось мягче, чем требовало гособвинение.

Так, один из организаторов преступления — уже отбывающий срок за покушение на мошенничество и растрату Ильдар Клеблеев вместо запрошенных прокурором 12 лет колонии получил десять. Его доверенные лица Анастасия Торутева и Виталий Вергизов были приговорены к четырем и восьми годам лишения свободы соответственно (прокурор просил шесть и девять лет). При этом Вергизов ранее уже был осужден вместе с Клеблеевым, но в прошлом году вышел на свободу условно-досрочно. Шесть лет колонии вместо девяти, запрошенных в прениях обвинением, получила бывший председатель правления ДС-банка Светлана Егорова.

Процесс в Таганском суде фактически стал продолжением дела, по которому Ильдар Клеблеев и Виталий Вергизов вместе с семерыми сообщниками получили сроки в апреле 2020 года.

Речь тогда шла о выводе из лишившегося в мае 2016 года лицензии ДС-банка 585 млн руб.

Эти средства участники преступной группы, по материалам дела, списали с корреспондентского счета кредитного учреждения в 2015–2016 годах под видом выдачи кредитов подконтрольным фирмам-однодневкам.

Уже во время рассмотрения дела в суде Следственный комитет России (СКР) установил, что часть похищенных из ДС-банка денег злоумышленники успели легализовать. В частности, за 350 млн руб. ими были приобретены 100% долей в уставном капитале банка «Евростандарт».

В итоге обвинение в отмывании средств, полученных преступным путем, были предъявлены так и не успевшему убыть к месту заключения Ильдару Клеблееву, уже освободившемуся Виталию Вергизову, в отношении которого на протяжении нового процесса действовала мера пресечения в виде запрета определенных действий, и Светлане Егоровой. Последней, так же, как и Анастасии Торутевой (обе до вынесения приговора находились под домашним арестом), помимо отмывания средств инкриминировали и растрату.

Дело в отношении еще одного предполагаемого организатора преступления и собственника ДС-банка — Шахида Исмаилова было выделено в отдельное производство, поскольку финансист успел скрыться за границей и был объявлен в международный розыск. Позже его задержали в Черногории, но до экстрадиции дело так и не дошло.

Банк «Евростандарт», в покупку которого махинаторы вложили похищенные в ДС-банке деньги, тоже долго не просуществовал.

«Евростандарт» лишился лицензии в декабре 2017 года за «проведения теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России».

Своим кредиторам финансовое учреждение задолжало 1,44 млрд руб.

Отметим, что буквально за несколько дней до отзыва лицензии из хранилища банка «Евростандарт» исчезла и последняя наличность — $5 млн. В сентябре 2022 года все тот же Таганский райсуд признал виновными в этом хищении получивших по восемь лет лишения свободы бывших и. о. заместителя председателя правления банка «Евростандарт» Наталью Важнаткину и Дарью Гнездич, а также экс-советника последней Олега Олдмана. В ходе следствия и в суде они утверждали, что действовали в интересах неких конечных бенефициаров «Евростандарта», которых полицейское следствие тогда так и не установило. Не были найдены и похищенные деньги.

Любопытно, что параллельно с делом о пропаже денег из хранилища в том же Таганском райсуде, но в соседнем зале слушалось дело о растрате и легализации в отношении Ильдара Клеблеева, которого СКР считает как раз одним из конечных собственников «Евростандарта».

Олег Рубникович