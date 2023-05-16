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Коммерсантъ FM
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Евростандартная растрата

Похищенное в ДС-банке отмыли, купив банк «Евростандарт»

Как стало известно «Ъ», от 6 до 12 лет лишения свободы запросил гособвинитель для четверых фигурантов, похитивших из разорившегося ДС-банка более полумиллиарда рублей. Часть этих денег обвиняемые легализовали, купив другой банк — «Евростандарт», который вскоре также лишился лицензии. Максимальное наказание грозит уже дважды судимому Ильдару Клеблееву, которого следствие считает одним из фактических собственников банка и организатором преступления. Еще один бенефициар этого кредитного учреждения — Шахид Исмаилов — находится в международном розыске.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело об особо крупной растрате и отмывании денежных средств (ч. 4 ст. 160 и п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) Таганский райсуд столицы рассматривает уже почти два года. Его фигурантами являются один из фактических собственников ДС-банка, Ильдар Клеблеев, его доверенные лица Виталий Вергизов и Анастасия Торутева, а также бывший председатель правления этого кредитного учреждения Светлана Егорова.

В ходе состоявшихся на днях прений гособвинитель запросил для них от 6 до 12 лет лишения свободы. По мнению прокурора, максимального наказания заслуживает один из предполагаемых организаторов преступления — Ильдар Клеблеев. К уголовной ответственности он привлекается уже в третий раз. В 2018-м экс-банкир получил четыре года за покушение на мошенничество. Представляясь высокопоставленным сотрудником Центробанка, в сговоре с представителями которого он и действовал, Ильдар Клеблеев требовал от руководства КБ «Агросоюз» €1 млн за прекращение проверки этого кредитного учреждения регулятором.

В апреле 2020 года экс-банкир получил уже восемь лет и шесть месяцев за растрату 585 млн руб. из лишившегося в мае 2016-го лицензии ДС-банка. Как установили следствие и суд, практически все находившиеся на корреспондентском счете деньги в 2015–2016 годах под видом выдачи кредитов были переведены на счета подконтрольных расхитителям фирм-однодневок. Интересно, что одним из девяти осужденных по этому делу был и Виталий Вергизов.

Уже после вынесения приговора Следственный комитет России (СКР) установил, что часть похищенных из ДС-банка денег злоумышленники успели легализовать. В частности, за 350 млн руб. были приобретены 100% долей в уставном капитале банка «Евростандарт».

В итоге обвинения в отмывании были предъявлены отбывающему срок Ильдару Клеблееву, успевшему выйти на свободу Виталию Вергизову, который сейчас находится под запретом определенных действий, и Светлане Егоровой. Последней, так же, как и Анастасии Торутевой (обе под домашним арестом), вменяют еще и растрату.

Второй предполагаемый организатор преступления и собственник ДС-банка Шахид Исмаилов успел скрыться за границей. Позже он был задержан в Черногории, но до экстрадиции дело так и не дошло.

Судьба же банка «Евростандарт», в покупку которого вложились махинаторы, также оказалась незавидной. Центробанк отозвал у него лицензию в декабре 2017 года, в связи с тем что бизнес этой структуры был «ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России». Своим кредиторам финансовое учреждение задолжало 1,44 млрд руб. А буквально за несколько дней до отзыва лицензии из хранилища банка «Евростандарт» исчезла последняя наличность — $5 млн.

Вынесен приговор по делу о хищении $5 млн из «Евростандарта»

В сентябре прошлого года Таганский райсуд признал виновными в этом получивших по восемь лет лишения свободы бывших и. о. заместителя председателя правления банка «Евростандарт» Наталью Важнаткину и Дарью Гнездич, а также экс-советника последней Олега Олдмана.

Интересно, что конечных бенефициаров «Евростандарта», в чьих интересах действовали обвиняемые Важнаткина, Гнездич и Олдман, полицейское следствие тогда так и не установило. Не были найдены и похищенные деньги.

В деле лишь говорилось о том, что наличность из банка вывезли некие представители «юридического лица».

Не менее любопытен и тот факт, что параллельно с этим делом в том же Таганском райсуде, но в соседнем зале слушалось дело о растрате в отношении Ильдара Клеблеева, которого СКР считает как раз одним из конечных собственников «Евростандарта».

Олег Рубникович

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