Просто забрали свои миллионы

Как стало известно “Ъ”, по восемь лет лишения свободы за мошенничество получили бывшие и. о. заместителя председателя правления банка «Евростандарт» Наталья Важнаткина и Дарья Гнездич, а также экс-советник последней Олег Олдман. Всех троих суд признал виновными в хищении из кредитного учреждения $5 млн. Дело одного из организаторов преступления — находящегося в международном розыске предполагаемого собственника банка Анастасии Оськиной, которая, впрочем, в материалах следствия значится советником председателя правления, выделено в отдельное производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экстрадированной из Сербии обвиняемой Гнездич назначили восьмилетний срок

Фото: Генеральная прокуратура РФ Экстрадированной из Сербии обвиняемой Гнездич назначили восьмилетний срок

Фото: Генеральная прокуратура РФ

Рассматривать уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывших топ-менеджеров «Евростандарта» Натальи Важнаткиной и Дарьи Гнездич, а также экс-советника последней Олега Олдмана Таганский райсуд Москвы начал в ноябре прошлого года. Во время состоявшихся на днях прений представитель прокуратуры, назвав вину подсудимых доказанной, попросил приговорить каждого из них к восьми годам лишения свободы. В свою очередь, защита настаивала на полном оправдании своих клиентов. Однако доводы адвокатов и их подзащитных судья Марина Орлова признала неубедительными. Как и просил прокурор, каждый из подсудимых получил по восемь лет лишения свободы.

Сразу же после оглашения приговора под стражу в зале суда взяли Наталью Важнаткину и Олега Олдмана, находившихся под подпиской о невыезде и запретом определенных действий соответственно. Дарья Гнездич была под арестом с момента задержания.

Как следует из материалов дела и приговора, поводом для возбуждения ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела стало исчезновение $5 млн из хранилища банка «Евростандарт» (ул. Солянка, 13/3). Произошло это в ночь с 23 на 24 ноября 2017 года. Накануне доллары были куплены за 295 млн руб. в Глобэксбанке. Версия с кражей отпала сразу же, поскольку никакого взлома хранилища не было. После этого под подозрение попал топ-менеджмент кредитного учреждения.

Первой задержали Наталью Важнаткину. Позже компанию ей составили Дарья Гнездич, сменившая госпожу Важнаткину на посту руководителя банка за два месяца до отзыва у того лицензии (это произошло 4 декабря 2017 года), и ее экс-советник Олег Олдман. При этом последние двое некоторое время находились в международном розыске. Госпожу Гнездич в феврале 2021 года экстрадировали из Сербии, а господин Олдман за год до этого сам вернулся в Россию.

Организатором преступления следствие и суд признали Наталью Важнаткину. Фигурирует в расследовании и находящаяся в международном розыске предполагаемый собственник банка Анастасия Оськина, которая, впрочем, в материалах дела, как и господин Олдман, значится экс-советником председателя правления «Евростандарта». Дело в отношении нее выделено в отдельное производство. Отметим, что именно из-за госпожи Оськиной прокуратура дважды (в декабре 2020-го и феврале 2021 года) отказывалась утверждать обвинительное заключение по этому делу. Несмотря на многочисленные показания как самих обвиняемых, так и свидетелей, утверждавших, что именно Анастасия Оськина фактически руководила «Евростандартом» и ее указания были обязательны к исполнению, следствие никак не могло найти факты, указывающие на ее виновность. Очевидно, чтобы прокуратура и в третий раз не завернула это дело, госпожу Оськину все же включили в число обвиняемых — в августе прошлого года Тверской райсуд Москвы заочно ее арестовал. Отметим также, что сейчас следствие проверяет информацию о скоропостижной смерти 35-летней Анастасии Оськиной весной 2022 года в Риге, куда она перебралась якобы, как только узнала о возбуждении уголовного дела. По данным “Ъ”, в российские правоохранительные органы из Латвии на этот счет уже поступили соответствующие документы.

Интересно, что конечных бенефициаров «Евростандарта», в чьих интересах действовали обвиняемые Важнаткина, Гнездич, Олдман и сама Оськина, следствие так и не установило. Не найдены и похищенные деньги. В деле лишь говорится о том, что наличность из банка вывезли некие представители «юридического лица».

Сами подсудимые, в частности Олег Олдман, во время следствия и в суде настаивали на том, что никакого преступления не было в принципе. Из показаний последнего следует, что «якобы похищенные $5 млн эквивалентны уставному капиталу банка и его нераспределенной прибыли, соответственно, бенефициары перед отзывом лицензии просто забрали свои деньги, и ни один клиент "Евростандарта" не пострадал». По мнению господина Олдмана, формальные основания считать $5 млн украденными у следствия имеются как раз из-за того, что конечные бенефициары кредитного учреждения так и не были установлены.

Между тем в том же Таганском райсуде, но в соседнем зале сейчас проходит суд именно над бенефициарами «Евростандарта». Правда, вычислил их Следственный комитет России (СКР), но в рамках расследования своего уголовного дела о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более полумиллиарда рублей из лопнувшего ДС-банка.

Как уже рассказывал “Ъ”, в апреле 2020 года все тот же Таганский райсуд Москвы за хищения более полумиллиарда рублей из этого кредитного учреждения приговорил к восьми с половиной годам колонии его бывшего собственника Ильдара Клеблеева, а несколько его сообщников получили от четырех до семи лет. После вступления приговоров в силу некоторые фигуранты расследования, включая осужденного Клеблеева, стали обвиняемыми по делу о легализации похищенного (п. «а», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Как установил СКР, еще в 2016 году как минимум 350 млн руб. из похищенных в ДС-банке члены организованной группы отмыли, приобретя 100% доли в уставном капитале как раз КБ «Евростандарт». При этом в материалах полицейского расследования якобы есть показания о встречах Ильдара Клеблеева и Анастасии Оськиной. Что именно они обсуждали — то ли продажу «Евростандарта», то ли совместное участие в махинациях, так и осталось невыясненным.

Олег Рубникович