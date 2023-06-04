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Коммерсантъ FM
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Минобороны России предложило ставить граждан на воинский учет без явки в военкомат

Министерство обороны России представило проект постановления, согласно которому граждан будут ставить на воинский учет без явки в военный комиссариат. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе»,— следует из документа.

После постановки на воинский учет гражданину направят соответствующее уведомление. Медицинское обследование военнообязанных в этом случае, следует из текста проекта, проведут при следующей явке в военный комиссариат.

Из текста проекта следует, что постановка на воинский учет основывается на данных реестра военнообязанных. Закон о введении соответствующего реестра президент Владимир Путин подписал 14 апреля. Согласно новому законодательству, уведомление о призыве на службу может осуществляться посредством электронного оповещения, которое юридически приравнивается к бумажной повестке.

В единой базе призывников, которую должны подготовить к осени, окажутся личные и паспортные данные военнообязанного, место регистрации и место фактического пребывания, сведения о месте работы, образовании и состоянии здоровья. С момента получения повестки (как электронной, так и бумажной) вводится запрет на выезд из страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цифровой реестр военнообязанных обретает форму».

Лусине Баласян

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