Глава Минцифры Шадаев: реестр воинского учета заработает к осени

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву. Он уточнил, что ведомство изначально называло такие сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Заработает быстро, я думаю. Мы пока как заявили к осеннему призыву, в рамках осеннего призыва мы и планировали пилотировать»,— сказал министр журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

14 апреля президент Владимир Путин подписал закон о введении в России единого реестра военнообязанных, приравнивающего электронные повестки к бумажным. Предполагается, что со дня получения повестки (как в электронном, так и в бумажном виде) вводится запрет на выезд из России для получателя.

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Не думай о повестках свысока».

Лаура Кеффер