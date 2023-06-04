Четвертьфинальный микст

В Париже на Открытом чемпионате Франции определились первые четвертьфиналисты. В их числе оказались финалистка этого турнира 2021 года Анастасия Павлюченкова, в трех сетах переигравшая бельгийку Элизе Мертенс, и Карен Хачанов, который в четырех партиях сломил сопротивление итальянца Лоренцо Сонего. Между двумя матчами с участием соотечественников, проходившими одновременно на разных кортах, разрывался корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Игру четвертого круга между Анастасией Павлюченковой и Элизе Мертенс организаторы Roland Garros поставили в воскресном расписании первой на центральном корте Филиппа Шатрие в качестве разогрева перед встречами с участием Новака Джоковича и Карлоса Алькараса. Публика в одиннадцать утра заполняла трибуны лениво, и напрасно. Потому что серб с испанцем решили свои задачи очень легко, а вот теннисистки устроили сражение, по ходу которого поначалу было невозможно предсказать, чем закончится дело, а самой интересной получилась срединная кульминация.

Бельгийка, доставшаяся в соперницы Павлюченковой, которая год назад как раз начиная с Roland Garros взяла полугодовой отпуск из-за травмы колена и на данный момент занимает в мировой классификации лишь 333-е место, в последнее время была больше на виду в парном разряде. Осенью прошлого года вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой она выиграла итоговый турнир WTA в Техасе, а две недели назад уже с австралийкой Сторм Хантер победила в Риме на Открытом чемпионате Италии. Правда, начинала Мертенс как многообещающая одиночница. Имеются на ее счету и полуфинал Australian Open 2018 года, и два четвертьфинала Открытого чемпионата США, да и титулов WTA она завоевала уже семь. Иметь дело с нынешней 28-й ракеткой мира непросто в силу ее универсальности, и Павлюченкова тут же прочувствовала это, за 49 минут отдав первый сет. Игра у россиянки явно не шла, и когда во второй партии при счете 1:3 на своей подаче она получила 0:40, создавалось полное впечатление, что ее продвижение по сетке закончится.

«В тот момент я была больше уже в будущем,— делилась потом Павлюченкова своими ощущениями с корреспондентом “Ъ”.— Однако продолжала бороться, зацепила один-два мяча, а потом увидела, что гейм можно спасти».

Это был момент коренного перелома. Отыграв в том гейме семь брейк-пойнтов, россиянка резко изменила всю психологическую подоплеку борьбы. Мертенс дрогнула, а Павлюченкова, почувствовав это, прибавила и заиграла почти так же лихо, как два года назад, когда дошла на Roland Garros до финала. Не помог Мертенс и длинный медицинский тайм-аут, взятый после трех геймов решающей партии. Акцентированные удары российской теннисистки, которая привыкла играть на тончайших ощущениях, раз за разом ставили бельгийку в тупик. В итоге — 3:6, 7:6 (7:3), 6:3. Проведя на хорошо знакомом ей корте Филиппа Шатрие более трех часов, Павлюченкова выиграла уже третью подряд встречу, в которой уступила первый сет. А еще она стала самой низкорейтинговой четвертьфиналисткой за всю историю Roland Garros и на всех турнирах Большого шлема за три последних сезона. Не исключено, что уже через неделю Павлюченкова вернется в первую сотню мирового рейтинга. Правда, для этого ей нужно справиться с чешкой Каролиной Муховой, которая переиграла в двух партиях россиянку Элину Аванесян.

Тем временем Карен Хачанов на арене Сюзанн Ленглен сражался с итальянцем Лоренцо Сонего. И по ходу проваленного россиянином стартового отрезка нельзя было не вспомнить, что неделю назад там же он лишь ценой огромных усилий, уступив первые две партии, одолел в стартовом раунде француза Константа Лестьенна. Вот и сейчас соперник действовал классно, а российский теннисист начал вяловато. Но затем Хачанов оставил за собой второй сет, а решающей стала концовка третьей партии, когда он сначала отдал подачу, ведя 5:4, а затем спас тай-брейк, проигрывая 0:4.

В свой второй за карьеру четвертьфинал на Roland Garros и третий подряд — на мейджорах Хачанов пробился за 3 часа 29 минут, победив 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1.

И этот результат почти гарантирует ему место в первой десятке, где в последнее время практически постоянно находятся Даниил Медведев с Андреем Рублевым. Теоретически помешать Хачанову могут аргентинец Франсиско Серундоло, болгарин Григор Димитров и японец Ёсихито Нисиока, которые находятся в нижней половине сетки. Но для этого каждому из них требуется взять в Париже титул, что маловероятно. То есть 12 июня в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов впервые окажутся одновременно три российских игрока. Это практически предрешено.

Но сначала Хачанов на этом Roland Garros еще проведет минимум один матч — четвертьфинал против Новака Джоковича. Счет личных встреч — 8:1 — ясно дает понять, кого здесь считать фаворитом. «Переиграть Джоковича просто так трудно. Что-то надо делать не так, как обычно»,— сказал Хачанов, отвечая на вопрос корреспондента “Ъ”, готов ли он чем-то удивить серба.