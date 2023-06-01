«Без Надаля Roland Garros стал еще интереснее»

В Париже набирает ход Roland Garros — второй в сезоне чемпионат Большого шлема с общим призовым фондом €49,6 млн. Бывшая восьмая ракетка мира Михаил Южный, который в 2010 году дошел на этом турнире до четвертьфинала, а сейчас находится здесь в качестве гостя, в интервью корреспонденту «Ъ» Евгению Федякову прокомментировал недавние успехи и последнюю неудачу Даниила Медведева, посоветовал не петь раньше времени дифирамбы первой ракетке мира Карлосу Алькарасу и отметил, что у Новака Джоковича есть хорошие шансы установить рекорд по количеству побед на мейджорах.
Российский теннисист Михаил Южный на Roland Garros (май 2023 года)
Фото: Евгений Федяков, Коммерсантъ
— Лидер мирового рейтинга — Карлос Алькарас, по очкам, набранным в этом году, пока впереди Даниил Медведев, который, правда, уже выбыл из борьбы на Roland Garros, а первый турнир Большого шлема в нынешнем сезоне выиграл Новак Джокович. Согласны с тем, что в мужском теннисе установилось троевластие?
— Я бы не называл это троевластием, поскольку Стефанос Циципас, который уже имел шансы стать первой ракеткой мира, тоже находится рядом. Но факт, что решающего преимущества ни у кого нет. У каждого из этих игроков в течение последнего года были как очень удачные отрезки, так и периоды простоя. Скажем, Джоковичу не позволяли въехать в США, по причине чего он пропустил US Open. Алькарас из-за травм не выступал на прошлогоднем итоговом турнире в Турине и на Australian Open. Медведев в прошлом сезоне довольно долго оставался в тени, но резко прибавил три месяца назад — выиграл четыре турнира на харде и плюс грунтовый Открытый чемпионат Италии.
— Его поражение от бразильца Тиаго Зайбот-Вилда в первом круге — суперсенсация? Или на старте турниров Большого шлема, когда не все успевают адаптироваться, таких сюрпризов стоит ждать всегда?
— Для меня — суперсенсация. Потому что лично я этого парня толком не знал. Какие-то достижения у него имелись, но не того масштаба, чтобы претендовать на победу над Медведевым. Ясно, что на турнирах Большого шлема без сенсаций не бывает. Но от этого они не перестают быть сенсациями.
— Теперь Медведев получил незапланированный двухнедельный отпуск. По вашему опыту этот перерыв может пойти ему на пользу перед второй частью сезона?
— Конечно. В последние месяцы Даниил наиграл большое количество матчей, а сразу после Roland Garros начинается травяной сезон. И эта пауза может сыграть свою положительную роль.
— За счет чего Медведев здорово прибавил на грунте, на котором, несмотря на свое парижское фиаско, заработал минувшей весной рекордное для себя количество рейтинговых очков и завоевал в Риме первый титул, причем очень престижный?
— Думаю, это произошло естественным путем. Конечно, Даниил приложил к этому дополнительные усилия, но я убежден в том, что теннисист, обладающий соответствующим уровнем игры, рано или поздно придет к универсализму. Возьмите хотя бы Надаля. Поначалу Рафу не воспринимали как игрока экстра-класса на харде и траве, но потом он сумел прибавить на быстрых покрытиях и побеждал на турнирах Большого шлема. Медведев пока взял только один из них — US Open, но на грунте этой весной с ним происходит, по сути, то же самое. Я вообще противник развешивания ярлыков. Кто сказал, что Медведев не умеет играть на грунте? Да, до Рима ему не удавалось выигрывать титулы на этом покрытии. Но ведь он постоянно участвовал в крупных турнирах с высочайшим уровнем конкуренции и, между прочим, четыре года назад обыгрывал в Монте-Карло самого Джоковича, который тогда был первым в мире. А в небольших грунтовых турнирах, где у него всегда были шансы на победу, Медведев практически не участвовал.
— Но он ведь и сам не особо скрывал, что не любил грунт. В таких случаях игроку приходится сильно ломать себя?
— Ломать и перестраивать в подобных случаях — не самые точные слова. Просто ты задействуешь дополнительный ресурс, включаешь новые резервы. Еще раз повторю: если у тебя есть определенный уровень, ты способен заиграть на любом покрытии. Тому есть масса примеров. Кроме Надаля ведь можно вспомнить и Федерера. Был момент, когда казалось, что он уже никогда не сумеет выиграть Roland Garros. Но ведь сумел!
— Почему трава Медведеву все же подходит больше?
— Хотя бы потому, что он иначе к ней относится. Ведь мы никогда не слышали, чтобы он, в отличие от грунта, критически отзывался о траве. Она, конечно, была, есть и будет специфическим покрытием. Но не для одного Медведева.
— Алькарас в прошлом году в 19 лет стал самой молодой первой ракеткой мира в истории тенниса. Он феноменален?
— Как посмотреть. Надаль ведь на Roland Garros тоже выстрелил очень рано. Но первым он стал позже, потому что в самом расцвете сил находился Федерер, которого было крайне трудно обогнать. Да, в прошлом сезоне у Алькараса была сумасшедшая серия, и в этом году он тоже очень хорош. Но говоря о его лидерстве, нельзя не учитывать тот факт, что Джокович не получил очки за победу на Wimbledon, а также не смог приехать в Америку на US Open и другие крупные турниры. Если бы не все это, первым сейчас, вполне возможно, был бы Новак.
— В чем сила Алькараса?
— В команде. Она у него очень сильная. Хуан Карлос Ферреро, тренер Карлоса, давно рассказывал мне, что работает с классным парнем. У Ферреро сумасшедший опыт выступлений в туре, и Алькарас доверяет ему, что крайне важно. Кроме того, у Алькараса редкое для его возраста мышление. Я мог бы назвать немало игроков, которые в 21 и 22 года остаются подростками, а он, наоборот, уже в 19 лет мыслил по-взрослому. И в этом тоже заслуга Ферреро, который помог Алькарасу рано возмужать.
Правда, я бы не спешил называть его безоговорочным лидером ближайшего будущего. Да, играет Алькарас очень хорошо. Но его теннис весьма энергозатратный, и не удивительно, что у него уже было несколько травм. Кто сейчас может дать гарантию, что организм Алькараса будет адекватно реагировать на нагрузки? Вообще оправдывать авансы всегда непросто. Вспомните, какие дифирамбы пели молодому Марату Сафину. Я ни в коем случае не хочу сказать, что карьера Сафина не сложилась. Все-таки он был первым в мире и выиграл два турнира Большого шлема. Но ведь с тем же Джоковичем, Надалем и Федерером его по результатам не сравнишь. Причем Роджер стал безоговорочным лидером именно в тот период времени, когда первое место прочили Марату.
— Джоковичу недавно исполнилось 36 лет. Столько было вам, когда вы завершили карьеру. У вас есть объяснение тому, каким образом сербу удается сохранять идеальную форму?
— Новак — невероятно организованный профессионал. Начиная с правильного питания, которое он сам себе подобрал, и заканчивая другими, чисто теннисными вопросами. Он сумел наладить свою жизнь так, чтобы, с одной стороны, сделать ее гармоничной, а с другой — полностью подчинять ее решению тех задач, которые поставил перед собой. И еще у него очень хорошая команда. Также нельзя забывать, что в силу развития различных технологий, в том числе медицинских, мужской теннис значительно повзрослел. Если раньше возраст 30 лет считался критическим, то сейчас и 40 лет не предел.
— Вы на полном серьезе считаете, что Джокович сможет доиграть до сорока?
— Во многом это вопрос мотивации. По тому, как он выглядит сейчас,— почему нет? Да, Джоковича беспокоят травмы, и одновременно появляются новые сильные молодые игроки. Но в большинстве матчей он тратит меньше энергии, чем они. Кроме того, Новак с его громадным опытом лучше всех справляется с психологическим давлением, которое неизбежно сопутствует достижению самых высоких целей. Просто потому, что он к нему давно привык.
— Судя по вашим словам, рекордный 23-й титул на турнирах Большого шлема Джоковичу рано или поздно обеспечен?
— Пока все к этому идет. Не факт, что это случится именно здесь в Париже. Но шансы взять рекордный титул у Джоковича очень хорошие.
— Кого на данный момент следует считать самым реальным претендентом на титул чемпиона Roland Garros?
— Подобные прогнозы — всегда гадание на кофейной гуще. В верхней половине сетки есть Джокович, Алькарас, тот же Циципас плюс Андрей Рублев с Кареном Хачановым, способные создать им конкуренцию. А в нижней половине — Хольгер Руне, который играет очень здорово, и прошлогодний финалист Каспер Рууд, способный здесь выйти на пик формы. И однозначно отдать предпочтение кому-то из этого списка я сегодня не готов. Понимаю, что многие болельщики жалеют об отсутствии Рафаэля Надаля. Но в каком-то смысле без него Roland Garros стал еще интереснее, ведь конкуренция в борьбе за титул возросла.