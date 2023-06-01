«Без Надаля Roland Garros стал еще интереснее»

В Париже набирает ход Roland Garros — второй в сезоне чемпионат Большого шлема с общим призовым фондом €49,6 млн. Бывшая восьмая ракетка мира Михаил Южный, который в 2010 году дошел на этом турнире до четвертьфинала, а сейчас находится здесь в качестве гостя, в интервью корреспонденту «Ъ» Евгению Федякову прокомментировал недавние успехи и последнюю неудачу Даниила Медведева, посоветовал не петь раньше времени дифирамбы первой ракетке мира Карлосу Алькарасу и отметил, что у Новака Джоковича есть хорошие шансы установить рекорд по количеству побед на мейджорах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский теннисист Михаил Южный на Roland Garros (май 2023 года)

Фото: Евгений Федяков, Коммерсантъ Российский теннисист Михаил Южный на Roland Garros (май 2023 года)

Фото: Евгений Федяков, Коммерсантъ

— Лидер мирового рейтинга — Карлос Алькарас, по очкам, набранным в этом году, пока впереди Даниил Медведев, который, правда, уже выбыл из борьбы на Roland Garros, а первый турнир Большого шлема в нынешнем сезоне выиграл Новак Джокович. Согласны с тем, что в мужском теннисе установилось троевластие?

— Я бы не называл это троевластием, поскольку Стефанос Циципас, который уже имел шансы стать первой ракеткой мира, тоже находится рядом. Но факт, что решающего преимущества ни у кого нет. У каждого из этих игроков в течение последнего года были как очень удачные отрезки, так и периоды простоя. Скажем, Джоковичу не позволяли въехать в США, по причине чего он пропустил US Open. Алькарас из-за травм не выступал на прошлогоднем итоговом турнире в Турине и на Australian Open. Медведев в прошлом сезоне довольно долго оставался в тени, но резко прибавил три месяца назад — выиграл четыре турнира на харде и плюс грунтовый Открытый чемпионат Италии.

— Его поражение от бразильца Тиаго Зайбот-Вилда в первом круге — суперсенсация? Или на старте турниров Большого шлема, когда не все успевают адаптироваться, таких сюрпризов стоит ждать всегда?

— Для меня — суперсенсация. Потому что лично я этого парня толком не знал. Какие-то достижения у него имелись, но не того масштаба, чтобы претендовать на победу над Медведевым. Ясно, что на турнирах Большого шлема без сенсаций не бывает. Но от этого они не перестают быть сенсациями.

— Теперь Медведев получил незапланированный двухнедельный отпуск. По вашему опыту этот перерыв может пойти ему на пользу перед второй частью сезона?

— Конечно. В последние месяцы Даниил наиграл большое количество матчей, а сразу после Roland Garros начинается травяной сезон. И эта пауза может сыграть свою положительную роль.

— За счет чего Медведев здорово прибавил на грунте, на котором, несмотря на свое парижское фиаско, заработал минувшей весной рекордное для себя количество рейтинговых очков и завоевал в Риме первый титул, причем очень престижный?

— Думаю, это произошло естественным путем. Конечно, Даниил приложил к этому дополнительные усилия, но я убежден в том, что теннисист, обладающий соответствующим уровнем игры, рано или поздно придет к универсализму. Возьмите хотя бы Надаля. Поначалу Рафу не воспринимали как игрока экстра-класса на харде и траве, но потом он сумел прибавить на быстрых покрытиях и побеждал на турнирах Большого шлема. Медведев пока взял только один из них — US Open, но на грунте этой весной с ним происходит, по сути, то же самое. Я вообще противник развешивания ярлыков. Кто сказал, что Медведев не умеет играть на грунте? Да, до Рима ему не удавалось выигрывать титулы на этом покрытии. Но ведь он постоянно участвовал в крупных турнирах с высочайшим уровнем конкуренции и, между прочим, четыре года назад обыгрывал в Монте-Карло самого Джоковича, который тогда был первым в мире. А в небольших грунтовых турнирах, где у него всегда были шансы на победу, Медведев практически не участвовал.

— Но он ведь и сам не особо скрывал, что не любил грунт. В таких случаях игроку приходится сильно ломать себя?

— Ломать и перестраивать в подобных случаях — не самые точные слова. Просто ты задействуешь дополнительный ресурс, включаешь новые резервы. Еще раз повторю: если у тебя есть определенный уровень, ты способен заиграть на любом покрытии. Тому есть масса примеров. Кроме Надаля ведь можно вспомнить и Федерера. Был момент, когда казалось, что он уже никогда не сумеет выиграть Roland Garros. Но ведь сумел!

— Почему трава Медведеву все же подходит больше?

— Хотя бы потому, что он иначе к ней относится. Ведь мы никогда не слышали, чтобы он, в отличие от грунта, критически отзывался о траве. Она, конечно, была, есть и будет специфическим покрытием. Но не для одного Медведева.

— Алькарас в прошлом году в 19 лет стал самой молодой первой ракеткой мира в истории тенниса. Он феноменален?

— Как посмотреть. Надаль ведь на Roland Garros тоже выстрелил очень рано. Но первым он стал позже, потому что в самом расцвете сил находился Федерер, которого было крайне трудно обогнать. Да, в прошлом сезоне у Алькараса была сумасшедшая серия, и в этом году он тоже очень хорош. Но говоря о его лидерстве, нельзя не учитывать тот факт, что Джокович не получил очки за победу на Wimbledon, а также не смог приехать в Америку на US Open и другие крупные турниры. Если бы не все это, первым сейчас, вполне возможно, был бы Новак.

— В чем сила Алькараса?

— В команде. Она у него очень сильная. Хуан Карлос Ферреро, тренер Карлоса, давно рассказывал мне, что работает с классным парнем. У Ферреро сумасшедший опыт выступлений в туре, и Алькарас доверяет ему, что крайне важно. Кроме того, у Алькараса редкое для его возраста мышление. Я мог бы назвать немало игроков, которые в 21 и 22 года остаются подростками, а он, наоборот, уже в 19 лет мыслил по-взрослому. И в этом тоже заслуга Ферреро, который помог Алькарасу рано возмужать.

Правда, я бы не спешил называть его безоговорочным лидером ближайшего будущего. Да, играет Алькарас очень хорошо. Но его теннис весьма энергозатратный, и не удивительно, что у него уже было несколько травм. Кто сейчас может дать гарантию, что организм Алькараса будет адекватно реагировать на нагрузки? Вообще оправдывать авансы всегда непросто. Вспомните, какие дифирамбы пели молодому Марату Сафину. Я ни в коем случае не хочу сказать, что карьера Сафина не сложилась. Все-таки он был первым в мире и выиграл два турнира Большого шлема. Но ведь с тем же Джоковичем, Надалем и Федерером его по результатам не сравнишь. Причем Роджер стал безоговорочным лидером именно в тот период времени, когда первое место прочили Марату.

— Джоковичу недавно исполнилось 36 лет. Столько было вам, когда вы завершили карьеру. У вас есть объяснение тому, каким образом сербу удается сохранять идеальную форму?

— Новак — невероятно организованный профессионал. Начиная с правильного питания, которое он сам себе подобрал, и заканчивая другими, чисто теннисными вопросами. Он сумел наладить свою жизнь так, чтобы, с одной стороны, сделать ее гармоничной, а с другой — полностью подчинять ее решению тех задач, которые поставил перед собой. И еще у него очень хорошая команда. Также нельзя забывать, что в силу развития различных технологий, в том числе медицинских, мужской теннис значительно повзрослел. Если раньше возраст 30 лет считался критическим, то сейчас и 40 лет не предел.

— Вы на полном серьезе считаете, что Джокович сможет доиграть до сорока?

— Во многом это вопрос мотивации. По тому, как он выглядит сейчас,— почему нет? Да, Джоковича беспокоят травмы, и одновременно появляются новые сильные молодые игроки. Но в большинстве матчей он тратит меньше энергии, чем они. Кроме того, Новак с его громадным опытом лучше всех справляется с психологическим давлением, которое неизбежно сопутствует достижению самых высоких целей. Просто потому, что он к нему давно привык.

— Судя по вашим словам, рекордный 23-й титул на турнирах Большого шлема Джоковичу рано или поздно обеспечен?

— Пока все к этому идет. Не факт, что это случится именно здесь в Париже. Но шансы взять рекордный титул у Джоковича очень хорошие.

— Кого на данный момент следует считать самым реальным претендентом на титул чемпиона Roland Garros?

— Подобные прогнозы — всегда гадание на кофейной гуще. В верхней половине сетки есть Джокович, Алькарас, тот же Циципас плюс Андрей Рублев с Кареном Хачановым, способные создать им конкуренцию. А в нижней половине — Хольгер Руне, который играет очень здорово, и прошлогодний финалист Каспер Рууд, способный здесь выйти на пик формы. И однозначно отдать предпочтение кому-то из этого списка я сегодня не готов. Понимаю, что многие болельщики жалеют об отсутствии Рафаэля Надаля. Но в каком-то смысле без него Roland Garros стал еще интереснее, ведь конкуренция в борьбе за титул возросла.