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Коммерсантъ FM
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Глава Минобороны Китая допустил применение силы на Тайване

Министр обороны КНР Ли Шанфу заявил, что китайские власти стремятся к мирному воссоединению с Тайванем. При этом он не исключил применения силы в случае необходимости.

«Китай должен быть и будет воссоединен. Это соответствует стремлению народа и тенденции нашего времени. Мы будем искренне стремиться к перспективам мирного воссоединения и приложим для этого величайшие усилия, но мы не обещаем отказаться от применения силы»,— заявил Ли Шанфу на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности (цитата по ТАСС).

Глава Минобороны КНР добавил, что китайская армия «не будет колебаться ни секунды», если кто-то решит отделить от страны Тайвань. Он назвал это вопросом национального суверенитета и территориальной целостности Китая.

Китай считает Тайвань своей территорией. На фоне американской поддержки, которая оказывается Тайваню, Пекин неоднократно обвинял Вашингтон в нарушении принципа «одного Китая». США эти обвинения отвергают. В середине мая в Минобороны КНР выразили готовность «сокрушить любую форму независимости Тайваня» в связи с планами США ускорить поставки оружия и военной техники на остров. Американская разведка допускала, что Китай готовит силовой сценарий для получения контроля над островом.

Лусине Баласян

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