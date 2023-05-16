Военные Китая заявили о готовности сокрушить независимость Тайваня в ответ на поставки США

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готова «сокрушить любую форму независимости» Тайваня в связи с планами США ускорить поставки оружия и военной техники острову. Об этом заявил представитель Минобороны Китая Тань Кэфей.

Как передает Associated Press, Тань Кэфей сказал, что попытки отделить Тайвань от Китая при помощи американского оружия заведут власти острова «в тупик». По его словам, НОАК планирует усиливать военную подготовку и намерена «решительно пресекать» любые попытки Тайваня отделиться, а также защищать суверенитет от внешнего вмешательства.

6 мая источники Bloomberg сообщали, что администрация Джо Байдена готовит пакет вооружений для Тайваня на $500 млн по ускоренной процедуре, которая применяется для поставок Украине. Принятый в декабре 2022 года оборонный бюджет предполагает, что американский президент может передать Тайваню военную помощь на сумму до $1 млрд в ускоренном режиме.

Китай последние месяцы регулярно проводит крупные учения возле Тайваня на фоне взаимодействия властей острова с американскими чиновниками и конгрессменами. Китай считает Тайвань своей территорией. На фоне американской поддержки, которая оказывается Тайваню, Пекин неоднократно обвинял Вашингтон в нарушении принципа «одного Китая». Между тем американская разведка считает, что Китай готовит силовой сценарий для получения контроля над островом.

Лусине Баласян