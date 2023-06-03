Что происходит после ввода войск России на Украину. День 465-й

Индонезия предложила свой план урегулирования конфликта. Власти Венгрии опубликовали видео с призывом к миру и Крымом в составе России на карте. При очередном обстреле Шебекино пострадали два человека. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:55. Командир украинского спецподразделения ударных дронов «Белый орел» Валерий Боровик рассказал CNN, что его компания будет расширять производство. Для этого уже подписано соглашение с оборонным заводом на Украине. Согласно прогнозам, его компания будет производить более 1000 дронов ежемесячно вместо 50.

11:30. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. В него входит прекращение огня с обеих сторон, отвод войск на 15 км от текущих позиций для создания демилитаризованной зоны, размещение международных миротворческих сил в демилитаризованной зоне, организация со стороны ООН референдума на «спорных территориях, чтобы объективно подтвердить волю большинства жителей». Господин Субианто выступил с инициативой на конференции по безопасности в Сингапуре.

11:30. Правительство Венгрии опубликовало в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видеоролик с призывом к мирному урегулированию российско-украинского конфликта. В нем показана карта Украины без Крыма. Входящая в Евросоюз Венгрия не признавала Крым российским.

11:30. Два молодых человека пострадали при обстреле Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Поздно вечером 2 июня глава региона сообщал о двух погибших и шести пострадавших при обстреле Соболевки Валуйского городского округа.

11:29. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о дефиците зенитно-ракетных комплексов американского производства Patriot. По его словам, Киев стоит в очереди за ними, а также за ракетами к ЗРК. Киев ведет переговоры о создании коалиции Patriot, вопрос обсуждался с Данией, Германией и Нидерландами.

11:29. В пятницу власти Белгородской области ввели полный запрет на передвижение по дорогам приграничного Шебекинского округа. За час до этого в Шебекино побывал корреспондент “Ъ” Александр Черных. Он увидел пустой город, горящие здания, российских военных и жителей, которые до последнего не хотели эвакуироваться. Подробности — в его репортаже.