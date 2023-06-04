Три китайских космонавта вернулись на Землю

Спускаемая капсула корабля «Шэньчжоу-15» приземлилась на посадочной площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия. На Землю вернулись три китайских космонавта: Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу, передает «Синьхуа». Спасатели извлекли их из капсулы.

«Шэньчжоу-15» отделился от китайской орбитальной станции «Тяньгун» в субботу, 3 июня. На станции остался сменный экипаж корабля «Шэньчжоу-16». Автономный полет на Землю длился девять часов. Космонавты вернулись спустя шесть месяцев работы на станции.

Управление программы пилотируемых полетов КНР подтвердило, что члены экипажа здоровы и хорошо себя чувствуют. Они пройдут ряд обследований и пройдут курс восстановления, чтобы адаптироваться к земным условиям.

Экипаж «Шэньчжоу-16» прибыл на станцию 30 мая. В его состав входят Цзин Хайпэн, Гуй Хайчао и Чжу Янчжу. Они проведут на станции пять месяцев.

Леонид Уварчев