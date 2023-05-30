Китай запустил корабль с тремя космонавтами к своей орбитальной станции

Китай запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-16» к своей орбитальной станции. На его борту — три космонавта. После этого запуска побит рекорд по нахождению на орбите людей.

Пуск производился с космодрома Цзюцюань на северо-западе КНР с помощью ракеты носителя «Чанчжэн-2-эф», передает «Синьхуа». Корабль вышел на орбиту и в автономном режиме направляется к станции «Тяньгун». Он должен в автоматическом режиме пристыковаться к базовому модулю «Тяньхэ».

В состав экипажа входят Цзин Хайпэн, Гуй Хайчао и Чжу Янчжу. Они проведут на станции пять месяцев. Для командира корабля Цзина Хайпэна полет стал четвертым в карьере, для двух других космонавтов — первым.

На орбите теперь находятся 17 человек: шесть китайцев, три россиянина, пять американцев, два человека из Саудовской Аравии и один — из ОАЭ. Это рекорд по одновременному присутствию на орбите людей.

Леонид Уварчев