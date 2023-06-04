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Коммерсантъ FM
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Белгород и село Муром попали под обстрелы

Над Белгородом сработали средства противовоздушной обороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. О последствиях пока неизвестно, информацию уточняют оперативные службы.

Под обстрел также попало белгородское село Муром. По предварительным данным, никто не пострадал. От прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт. Есть повреждения в зданиях дома культуры, школы и детского сада.

Средства ПВО последний раз работали над Белгородом в ночь на 3 июня. Господин Гладков днем 3 июня сообщал, что при обстрелах Белгородской области семь человек погибли, 17 получили ранения.

О ситуации в Шебекино — в репортаже «Ъ» «По городу "Грады" работают».

Леонид Уварчев

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Обстрелы Шебекино

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От попаданий снарядов горят жилые дома, но уезжать из Шебекино все равно готовы не все

От попаданий снарядов горят жилые дома, но уезжать из Шебекино все равно готовы не все

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым в небе над Шебекино едва ли не гуще, чем сады на земле

Дым в небе над Шебекино едва ли не гуще, чем сады на земле

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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От попаданий снарядов горят жилые дома, но уезжать из Шебекино все равно готовы не все

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым в небе над Шебекино едва ли не гуще, чем сады на земле

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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