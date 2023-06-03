В Белгородской области за сутки в результате обстрелов 7 человек погибли и 17 получили ранения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале отчитался об ударах вооруженных сил Украины за сутки. Обстрелам подверглись Новая Таволжанка, Безлюдовка, Соболевка и Шебекинский округ. Семь человек погибли, семнадцать получили ранения.

Так, сегодня, 3 июня, в Новой Таволжанке и Безлюдовке погибли два человека и два пострадали. В Соболевке 2 июня погибли три человека и семь получили ранения. В Шебекинском округе 2 июня погибли два человека и восемь получили ранения.

Вчера, по данным губернатора, по Шебекинскому округу было выпущено самое большое число за сутки различных боеприпасов (371) среди всех подвергшихся обстрелам районов. В Шебекино произошел пожар на промышленном предприятии, в городе нет электричества и водоснабжения.

О ситуации в Шебекино — в репортаже «Ъ» «По городу "Грады" работают».