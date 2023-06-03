Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эрдоган сменил правительство

После состоявшейся сегодня, 3 июня, церемонии инаугурации переизбранный президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил новый состав правительства. Господин Эрдоган одержал победу во втором туре выборов, состоявшемся 28 мая.

Новый Кабинет министров выглядит следующим образом:

  • вице-президент — Джевдет Йылмаз (зампред Партии справедливости и развития);
  • министр иностранных дел — Хакан Фидан (ранее глава Нацразведки);
  • министр национальной обороны — Яшар Гюлер (ранее начальник Генштаба ВС);
  • министр внутренних дел — Али Ерликая (губернатор провинции Стамбул);
  • министр юстиции — Йылмаз Тунч;
  • министр семьи и социальной политики — Махинур Оздемир Гекташ;
  • министр труда и социальной защиты — Ведат Ишихан;
  • министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата — Мехмет Ожасеки;
  • министр энергетики и природных ресурсов — Алпарслан Байрактар;
  • министр молодежи и спорта — Осман Ашкин Бак;
  • министр казначейства и финансов — Мехмет Шимшек;
  • министр культуры и туризма — Мехмет Нури Эрсой;
  • министр национального образования — Юсуф Текин;
  • министр здравоохранения — Фахреттин Коджа;
  • министр промышленности и технологий — Мехмет Фатих Кадыр;
  • министр сельского и лесного хозяйства — Ибрагим Юмаклы;
  • министр торговли — Омер Болат;
  • министр транспорта и инфраструктуры — Абдулкадир Уралоглу.

Основным соперником действующего президента Турции был представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Первый во втором туре».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...