Эрдоган сменил правительство

После состоявшейся сегодня, 3 июня, церемонии инаугурации переизбранный президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил новый состав правительства. Господин Эрдоган одержал победу во втором туре выборов, состоявшемся 28 мая.

Новый Кабинет министров выглядит следующим образом:

вице-президент — Джевдет Йылмаз (зампред Партии справедливости и развития);

министр иностранных дел — Хакан Фидан (ранее глава Нацразведки);

министр национальной обороны — Яшар Гюлер (ранее начальник Генштаба ВС);

министр внутренних дел — Али Ерликая (губернатор провинции Стамбул);

министр юстиции — Йылмаз Тунч;

министр семьи и социальной политики — Махинур Оздемир Гекташ;

министр труда и социальной защиты — Ведат Ишихан;

министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата — Мехмет Ожасеки;

министр энергетики и природных ресурсов — Алпарслан Байрактар;

министр молодежи и спорта — Осман Ашкин Бак;

министр казначейства и финансов — Мехмет Шимшек;

министр культуры и туризма — Мехмет Нури Эрсой;

министр национального образования — Юсуф Текин;

министр здравоохранения — Фахреттин Коджа;

министр промышленности и технологий — Мехмет Фатих Кадыр;

министр сельского и лесного хозяйства — Ибрагим Юмаклы;

министр торговли — Омер Болат;

министр транспорта и инфраструктуры — Абдулкадир Уралоглу.

Основным соперником действующего президента Турции был представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Первый во втором туре».

Мария Федотова