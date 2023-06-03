Эрдоган сменил правительство

После состоявшейся сегодня, 3 июня, церемонии инаугурации переизбранный президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил новый состав правительства. Господин Эрдоган одержал победу во втором туре выборов, состоявшемся 28 мая.
Новый Кабинет министров выглядит следующим образом:
- вице-президент — Джевдет Йылмаз (зампред Партии справедливости и развития);
- министр иностранных дел — Хакан Фидан (ранее глава Нацразведки);
- министр национальной обороны — Яшар Гюлер (ранее начальник Генштаба ВС);
- министр внутренних дел — Али Ерликая (губернатор провинции Стамбул);
- министр юстиции — Йылмаз Тунч;
- министр семьи и социальной политики — Махинур Оздемир Гекташ;
- министр труда и социальной защиты — Ведат Ишихан;
- министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата — Мехмет Ожасеки;
- министр энергетики и природных ресурсов — Алпарслан Байрактар;
- министр молодежи и спорта — Осман Ашкин Бак;
- министр казначейства и финансов — Мехмет Шимшек;
- министр культуры и туризма — Мехмет Нури Эрсой;
- министр национального образования — Юсуф Текин;
- министр здравоохранения — Фахреттин Коджа;
- министр промышленности и технологий — Мехмет Фатих Кадыр;
- министр сельского и лесного хозяйства — Ибрагим Юмаклы;
- министр торговли — Омер Болат;
- министр транспорта и инфраструктуры — Абдулкадир Уралоглу.
Основным соперником действующего президента Турции был представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу.
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