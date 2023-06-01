Белгородский губернатор сообщил о восьми пострадавших в результате обстрела жителях

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили восемь человек. Он отметил, что эвакуация жителей продолжается, однако необходимо дождаться окончания обстрелов, чтобы обеспечить безопасность выезжающих людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: пресс-служба президента РФ Вячеслав Гладков

Фото: пресс-служба президента РФ

«Конечно, жизнь мирных жителей, населения под угрозой. В первую очередь в Шебекино и в окрестных селах. Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей. Под обстрелом делать это, конечно, нельзя. Нужно дожидаться окончания прилетов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненным или погибшим от снарядов ВСУ»,— написал он в Telegram.

Глава Белгородской области уточнил, что в случае необходимости срочной эвакуации власти готовы предоставить защищенную технику непосредственно к домам. «Не публикуем места сбора, потому что они могут быть целью для тех людей, которые сейчас стреляют по мирным жителям, по детям»,— добавил он.

Сегодня, 1 июня, по словам господина Гладкова, будут эвакуированы 200 человек. Их отвезут в Пензу. Эвакуация еще 600 человек пройдет 3 июня в Калугу и Ярославль.

Ранее сегодня Вячеслав Гладков уже сообщал о ночном обстреле Шебекино. Тогда он рассказал о пяти пострадавших. Эвакуация жителей региона из-за постоянных обстрелов началась 31 мая. Из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области вывезли 300 детей. Их отправили в Воронеж.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева