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Коммерсантъ FM
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Под Калугой нашли место падения беспилотника

В Кировском районе Калужской области найдено место падения беспилотника самолетного типа, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. По словам собеседника агентства, дрон полностью разрушился в результате взрыва.

«В 11:50 обнаружено место падения БАС (беспилотная авиационная система) в Кировском районе, в 2,5 километра южнее населенного пункта Верхняя Песочня»,— сообщил представитель экстренных служб.

Вчера, 2 июня, в Калужской области упал неопознанный объект. Подобное падение произошло второй раз за два дня. По заявлению региональных властей, пострадавших не было в обоих случаях. С 20 октября 2022 года в Калужской области действует режим повышенной готовности.

О ситуации в приграничных регионах читайте в публикации «Ъ» «Только дроны свистят».

Мария Федотова

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