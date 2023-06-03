У Henkel есть опцион выкупа российских активов на 10 лет

У немецкого производителя косметики и бытовой химии Henkel AG есть опцион обратного выкупа предприятий в России в течение 10 лет. Об этом сообщил гендиректор Henkel AG Карстен Кнобель в интервью газете Rheinische Post, его приводит Bloomberg.

Как пояснил господин Кнобель, опцион был частью соглашения о продаже российского бизнеса Henkel консорциуму инвесторов. Он добавил, компания может выкупить активы в России в случае значительного улучшения отношений со страной. По его словам, «прекращения войны или прекращения огня» для этого будет недостаточно.

Henkel в России выпускала продукцию под брендами Schwarzkopf, Syoss, Fa, Persil, а также многими другими. У компании было 11 заводов в стране. После начала военной операции на Украине компания решила продать российский бизнес. В апреле 2023 года Henkel договорилась о продаже активов консорциуму, в который вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. К маю сделка была закрыта. Ее сумма составила 54 млрд руб.

Новая компания получит название LAB Industries. Ее гендиректор Сергей Быковских заявил, что особое внимание топ-менеджмент уделит сохранению рабочих мест, качеству производственных процессов при наращиваемых объемах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Henkel отмывается от России».

Олеся Павленко