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Коммерсантъ FM
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Производитель Fa, Persil, «Пемолюкса» и клея «Момент» завершил продажу активов в России

Немецкий концерн Henkel, один из крупнейших в мире мировых производителей бытовой и промышленной химии, завершил продажу своих российских активов. Сумма сделки, как и было согласовано, составила 54 млрд руб. (€600 млн). Об этом говорится в финансовом отчете компании за первый квартал 2023 года.

«20 апреля 2023 года Henkel объявила о заключении соглашения о продаже своей коммерческой деятельности в России консорциуму местных финансовых инвесторов. На данный момент сделка завершена, цена продажи составляет 54 млрд руб.»,— говорится в отчете концерна.

Henkel со штаб-квартирой в Дюссельдорфе работал в России с 1990 года. Владел 11-ю заводами в Подмосковье, Перми, Саратовской, Ленинградской, Ульяновской областях и Ставропольском крае. Выпускал продукцию под брендами Schwarzkopf, Syoss, Fa, Persil, Vernel, «Пемолюкс», «Ласка», клей «Момент». В апреле 2022 года Henkel объявил о продаже бизнеса в России в ответ на начало российской военной операции на Украине.

20 апреля текущего года концерн сообщил, что договорился о продаже бизнеса в России консорциуму местных инвесторов. В состав консорциума, который станет новым владельцем бизнеса Henkel в России, вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

О том, как немецкий концерн выходил из российского бизнеса, — в материале «Ъ» «Henkel отмывается от России».

Милена Костерева

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