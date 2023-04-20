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Коммерсантъ FM
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Henkel продал бизнес в России местным инвесторам за 54 млрд рублей

Немецкий концерн Henkel, выпускающий косметику и бытовую химию под брендами Schwafzkopf, Syoss, Fa, Persil, продал бизнес в России консорциуму местных инвесторов.

Согласованная сумма сделки — 54 млрд руб. (€600 млн). Все согласования со стороны госорганов получены, закрытие сделки ожидается в ближайшее время, говорится в пресс-релизе.

В состав консорциума, который станет новым владельцем бизнеса Henkel в России, вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

Новая компания будет называться LAB Industries. Ее гендиректор Сергей Быковских заявил, что особое внимание топ-менеджмент уделит сохранению рабочих мест, качеству производственных процессов при наращиваемых объемах.

Концерн Henkel решил продать бизнес в РФ в апреле 2022 года.

Как немецкий концерн выходил из российского бизнеса — в материале «Ъ» «Henkel отмывается от России».

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