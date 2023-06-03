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Коммерсантъ FM
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Власти Венгрии в видео с призывом к миру показали карту Украины без Крыма

Правительство Венгрии опубликовало в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видеоролик с призывом к мирному урегулированию российско-украинского конфликта. В нем показана карта Украины без Крыма. Входящая в Евросоюз Венгрия не признавала Крым российским.

В описании к ролику говорится, что «никто не может победить в этой войне». «Война продолжается и может легко приобрести мировой масштаб. Хватит войны, только прекращение огня может положить конец разрушению, только мирные переговоры могут спасти жизни. Пришло время для мира»,— говорится в самом ролике. На одном из кадров изображены переговоры с флагами РФ, Украины, США, Канады, Японии, Германии и ряда других стран.

Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее в июне заявлял, что необходимо остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины. По его мнению, нужно предотвратить большое число жертв, в том числе и у атакующий стороны.

Венгрия с начала российско-украинского конфликта отказывается поставлять оружие Киеву и предоставлять свою территорию для транзита вооружения. Последние несколько пакетов европейских санкций Будапешт выступает за смягчение ограничений или блокирует их.

Как страны Запада поддерживают Украину — в материале «Ъ» «Осло и соловьи».

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