Зеленский заявил о планах наладить на Украине производство зенитных ракет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Украины обсуждают запуск собственного производства зенитных ракет. Вопрос обсуждался на заседании в ставке верховного главнокомандующего.

«Обговорили все детали, которые касаются нашей ПВО и ее дальнейшего развития, поставок и производства на Украине нужных ракет. Украинский воздушный щит должен быть обеспечен всем необходимым на постоянной основе»,— сказал глава Украины в ходе видеообращения, опубликованного в соцсетях.

Также сегодня, 2 июня, глава Украины указал, что Киев не может получить необходимого количества ракет к американским зенитным ракетным комплексам (ЗРК) Patriot из-за востребованности товара на международных рынках.

16 мая 2023 года официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ударом российской ракеты «Кинжал» в Киеве удалось поразить одну из установок Patriot. Американский журнал Military Watch Magazine указывал, что ЗРК лишился всех снарядов при попытке сбить эту ракету. 18 мая Пентагон заявил, что комплекс починили и вернули в строй.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».