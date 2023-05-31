Доверительная адаптация

Бизнес управляющих компаний (УК) активно восстанавливается. По итогам первого квартала выручка ведущих игроков увеличилась год к году на 16%. Однако в лидерах роста оказались некрупные УК, обслуживающие институциональных и состоятельных частных инвесторов. Позиции игроков среднего уровня укрепляются на фоне снижения маркетинговой активности конкурентов из ключевых банковских групп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, основанной на отчетности крупнейших управляющих компаний (с выручкой за 2022 год свыше 200 млн руб.) по итогам января-марта, они увеличили выручку от услуг доверительного управления (ДУ): она составила почти 13 млрд руб., что на 16% выше показателя первого квартала 2022 года.

Введение санкций, блокировка иностранных активов российских инвесторов, уход нерезидентов, ограничение доступа к западной инфраструктуре оказали сильное влияние на рынок ДУ в 2022 году, по итогам которого произошло снижение выручки игроков (см. “Ъ” от 26 апреля). Но индустрия, отмечает финансовый директор «Альфа-Капитал» Александр Списивый, быстро адаптировалась. «Доверия рынок не потерял, только временно снизился интерес. Сейчас он возвращается — задачи по управлению капиталом никуда не ушли»,— поясняет он.

Вместе с тем произошли заметные изменения в расстановке сил на рынке. Если по итогам первого квартала 2022 года на первую пятерку рыночных компаний приходилось более 55% выручки (6,1 млрд руб.), то по итогам минувшего квартала уже только 43,5% (5,6 млрд руб.).

У этих компаний, за исключением группы УК «Регион», значительная часть выручки генерирует розничный бизнес, который в прошлом году оказался одним из самых пострадавших. В итоге большая их часть показала либо символический рост показателя, либо снижение на 12–29%. «Сокращение выручки происходило под влиянием внешних факторов: ослабления курса доллара, недополучения комиссий по продуктам с "замороженными" активами, а также общего снижения вознаграждений управляющих компаний на фоне коррекции фондового рынка»,— отмечает господин Списивый.

В УК «Первая» отметили, что положительный результат по динамике выручки удалось получить за счет привлечения средств частных инвесторов в открытые ПИФы с выплатой промежуточного дохода (см. “Ъ” от 9 марта). За первый квартал чистые привлечения в открытые ПИФы компании составили около 10 млрд руб. Чистый приток в биржевые ПИФы составил 1,8 млрд руб. Вместе с тем рост выручки на десятки процентов продемонстрировали крупные УК, значительная часть бизнеса которых приходится на институциональных инвесторов.

Однако в лидерах роста в отчетный период оказались некрупные компании, которые обслуживают как институциональных, так и частных инвесторов. Выручка таких игроков выросла за квартал в два-три раза. В УК ФГ БКС и «Локо-Инвест Управление активами» пояснили, что увеличению выручки способствовало увеличение активов, переданных им в управление состоятельными инвесторами.

Гендиректор «Локо-Инвест Управление активами» Даниил Аплеев отметил, что за минувший год активы под управлением компании продемонстрировали двукратный рост при увеличении числа клиентов на 45%. «Активы под управлением УК выросли на 43% за квартал, в первую очередь за счет активного развития услуги для состоятельных клиентов, а также за счет появления новых высокодоходных стратегий ДУ»,— рассказал директор по поддержке продаж и клиентскому опыту «БКС Мир инвестиций» Андрей Верещагин.

Участники рынка обращают внимание на заметные изменения в конкурентной среде. «На фоне санкционных рисков одни игроки сократили активность, но активизировались те, что были на вторых ролях»,— отмечает топ-менеджер крупной управляющей компании. Гендиректор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрий Тимофеев обращает внимание, что некоторые крупные банковские группы существенно снизили маркетинговую активность, минимизировали свое присутствие в медиа, что негативно воспринимается клиентами. «В сложившихся условиях компаниям с более скромными маркетинговыми бюджетами стало проще быть более заметными»,— отмечает он.

В связи с изоляцией российского рынка условия работы ужесточились для всех российских УК, признают участники рынка. Но такая изоляция «стала толчком к формированию нового инвестиционного ландшафта», отмечает Даниил Аплеев, позволяя рассчитывать на переток капитала от иностранных банков и УК к российским игрокам. Клиенты ушедших иностранных банков привыкли к высокому уровню сервиса, хорошо понимают инвестиционные продукты, уточняет Дмитрий Тимофеев, но если российская компания может предложить условия не хуже, то у управляющих — хорошие шансы на успех.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин