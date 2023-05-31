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Коммерсантъ FM
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Доверительная адаптация

Управляющие компании приспособились к новым условиям ведения бизнеса

Бизнес управляющих компаний (УК) активно восстанавливается. По итогам первого квартала выручка ведущих игроков увеличилась год к году на 16%. Однако в лидерах роста оказались некрупные УК, обслуживающие институциональных и состоятельных частных инвесторов. Позиции игроков среднего уровня укрепляются на фоне снижения маркетинговой активности конкурентов из ключевых банковских групп.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, основанной на отчетности крупнейших управляющих компаний (с выручкой за 2022 год свыше 200 млн руб.) по итогам января-марта, они увеличили выручку от услуг доверительного управления (ДУ): она составила почти 13 млрд руб., что на 16% выше показателя первого квартала 2022 года.

Введение санкций, блокировка иностранных активов российских инвесторов, уход нерезидентов, ограничение доступа к западной инфраструктуре оказали сильное влияние на рынок ДУ в 2022 году, по итогам которого произошло снижение выручки игроков (см. “Ъ” от 26 апреля). Но индустрия, отмечает финансовый директор «Альфа-Капитал» Александр Списивый, быстро адаптировалась. «Доверия рынок не потерял, только временно снизился интерес. Сейчас он возвращается — задачи по управлению капиталом никуда не ушли»,— поясняет он.

Вместе с тем произошли заметные изменения в расстановке сил на рынке. Если по итогам первого квартала 2022 года на первую пятерку рыночных компаний приходилось более 55% выручки (6,1 млрд руб.), то по итогам минувшего квартала уже только 43,5% (5,6 млрд руб.).

У этих компаний, за исключением группы УК «Регион», значительная часть выручки генерирует розничный бизнес, который в прошлом году оказался одним из самых пострадавших. В итоге большая их часть показала либо символический рост показателя, либо снижение на 12–29%. «Сокращение выручки происходило под влиянием внешних факторов: ослабления курса доллара, недополучения комиссий по продуктам с "замороженными" активами, а также общего снижения вознаграждений управляющих компаний на фоне коррекции фондового рынка»,— отмечает господин Списивый.

В УК «Первая» отметили, что положительный результат по динамике выручки удалось получить за счет привлечения средств частных инвесторов в открытые ПИФы с выплатой промежуточного дохода (см. “Ъ” от 9 марта). За первый квартал чистые привлечения в открытые ПИФы компании составили около 10 млрд руб. Чистый приток в биржевые ПИФы составил 1,8 млрд руб. Вместе с тем рост выручки на десятки процентов продемонстрировали крупные УК, значительная часть бизнеса которых приходится на институциональных инвесторов.

Однако в лидерах роста в отчетный период оказались некрупные компании, которые обслуживают как институциональных, так и частных инвесторов. Выручка таких игроков выросла за квартал в два-три раза. В УК ФГ БКС и «Локо-Инвест Управление активами» пояснили, что увеличению выручки способствовало увеличение активов, переданных им в управление состоятельными инвесторами.

Гендиректор «Локо-Инвест Управление активами» Даниил Аплеев отметил, что за минувший год активы под управлением компании продемонстрировали двукратный рост при увеличении числа клиентов на 45%. «Активы под управлением УК выросли на 43% за квартал, в первую очередь за счет активного развития услуги для состоятельных клиентов, а также за счет появления новых высокодоходных стратегий ДУ»,— рассказал директор по поддержке продаж и клиентскому опыту «БКС Мир инвестиций» Андрей Верещагин.

Участники рынка обращают внимание на заметные изменения в конкурентной среде. «На фоне санкционных рисков одни игроки сократили активность, но активизировались те, что были на вторых ролях»,— отмечает топ-менеджер крупной управляющей компании. Гендиректор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрий Тимофеев обращает внимание, что некоторые крупные банковские группы существенно снизили маркетинговую активность, минимизировали свое присутствие в медиа, что негативно воспринимается клиентами. «В сложившихся условиях компаниям с более скромными маркетинговыми бюджетами стало проще быть более заметными»,— отмечает он.

В связи с изоляцией российского рынка условия работы ужесточились для всех российских УК, признают участники рынка. Но такая изоляция «стала толчком к формированию нового инвестиционного ландшафта», отмечает Даниил Аплеев, позволяя рассчитывать на переток капитала от иностранных банков и УК к российским игрокам. Клиенты ушедших иностранных банков привыкли к высокому уровню сервиса, хорошо понимают инвестиционные продукты, уточняет Дмитрий Тимофеев, но если российская компания может предложить условия не хуже, то у управляющих — хорошие шансы на успех.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин

Финансовые показатели крупнейших управляющих компаний (за I квартал 2023 года)

Название Выручка от услуг ДУ (млн руб.) Изм. за год (%) Расходы на персонал (млн руб.) Изм. за год (%) Чистая прибыль/убыток (млн руб.) Изм. за год (%)
«Альфа-Капитал» 2159,8 -11,6 347,3 -48,8 579,8 12,2
«Первая» 1788,2 4,3 652,9 58,0 324,8 -54,3
«Монетный двор Траст» 811,5 0,0 3,8 -1,7 651,9 1,5
«ВИМ Инвестиции» 809,2 -29,2 420,4 22,5 239,4 -65,8
УК ФГ БКС 686,1 73,0 137,1 5,4 467,4 270,0
«Агана» 616,2 1826,0 23,6 0,0 472,0 6396,0
«ААА Управление капиталом» 603,3 4,8 331,4 3,0 217,9 -8,0
«Атон-Менеджмент» 402,8 78,6 297,4 193,5 12,2
«Трансфингруп» 336,6 11,9 45,3 -19,5 202,4 19,8
«Открытие» 334,8 -4,6 60,7 31,2 106,7 231,0
«Бизнес и инвестиции» 297,0 974,7 15,9 1,3 246,8 817,0
Группа УК «Регион» 284,5 60,1 80,7 1,6 177,0 72,4
«Ингосстрах-Инвестиции» 280,5 167,9 176,5 -3,2 38,7
«Лидер» 266,4 4236,1 294,0 14,4 110,2
Группа компаний «Апрель Капитал» 248,6 10,3 68,2 -3,3 160,6 72,7
«ТКБ Инвестмент Партнерс» 242,3 -1,7 80,5 -2,1 103,9 24,4
«Современные фонды недвижимости» 230,4 336,7 189,2 90,6 -55,4 -46,1
«Промсвязь» 215,2 -4,8 130,7 74,9 48,5 -56,3
«Меркури Кэпитал Траст» 210,2 102,5 94,7 -4,7 79,5
«Дом.РФ Управление активами» 208,2 6,8 94,1 0,5 75,1 26,9

Прочерк — корректный расчет невозможен.

По данным отчетности компаний с выручкой свыше 200 млн руб. по итогам 2022 года.

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