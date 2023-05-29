Дивиденды возвращаются на биржу

Индекс Московской биржи впервые с апреля 2022 года поднялся выше 2700 пунктов. Рост происходит на фоне позитивных корпоративных действий отдельных компаний, поддерживаемый поступающими дивидендами ряда крупных эмитентов.

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Новую неделю российский рынок начал с уверенного роста фондовых индикаторов. Уже на открытии торгов рублевый индекс Московской биржи после четырнадцатимесячного перерыва поднялся выше уровня 2700 пунктов. По итогам торгов он достиг отметки 2732 пункта, прибавив за день почти 2%. Долларовый индекс РТС закрылся на отметке 1064,18 пункта, что на 0,8% выше значений конца прошлой недели. Объемы торгов превысили 84 млрд руб., что на 10% выше показателя пятницы.

Ключевой причиной роста остаются дивиденды, объявленные многими крупными эмитентами, которые начали поступать на рынок.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман обращает внимание, что в последние дни инвесторы начали получать выплаты от Сбербанка и реинвестировать их. Всего банк направил на выплату дивидендов 565 млрд руб., или 25 руб. на одну обыкновенную или привилегированную акцию. Хотя основная часть средств уйдет государству как основному акционеру, а значительная часть осядет на счетах типа С, принадлежащих нерезидентам, на рынок все равно попадут десятки миллиардов рублей.

Поступающие на рынок дивиденды по другим бумагам логично распределились в наиболее привлекательные акции, отмечает ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. К ним он относит лидеров роста понедельника, акции компаний второго эшелона «Самолет» и «Совкомфлот», подорожавшие соответственно на 9,1% и 12,4%. Объем торгов этими акциями составил 5,25 млрд и 2,7 млрд руб. соответственно, и по этому показателю они заняли седьмое и третье места среди ликвидных бумаг. «Инвесторы позитивно настроены в отношении "Совкомфлота" на фоне опубликованной отчетности за первый квартал 2023 года и потенциальных дивидендов за период»,— говорит аналитик «Цифра Брокер» Даниил Болотских. Подъему акций «Самолета» способствовали новости о планах компании направить 10 млрд руб. на обратный выкуп акций.

Однако ценные бумаги этих компаний не входят в расчет индекса MOEX, а потому не оказали влияние на него. Основной же вклад внесли акции нефтяной компании ЛУКОЙЛ, подорожавшие на 4,4%, но которые занимают в индексе 16,44%.

Обыкновенные акции Сбербанка, на которые приходится 15,3% индекса, прибавили в понедельник только 1,66%. «После череды отчетностей и дивидендных решений акции ЛУКОЙЛа подтвердили статус одной из наиболее надежных дивидендных идей в секторе нефти и газа»,— отмечает Андрей Кочетков.

В сложившихся условиях аналитики ожидают продолжения роста. «В отсутствие неожиданных негативных геополитических и корпоративных новостей по крупнейшим эмитентам с высокой долей вероятности данная тенденция к росту может продолжиться в ближайшие месяцы»,— отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Анна Михайлова.

Спрос на бумаги отечественных эмитентов поддерживает и слабость рубля, который на фоне падения экспорта и роста импорта продолжит планомерное снижение. В результате, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, у частных инвесторов растет желание защитить долгосрочные рублевые сбережения от инфляции, что на фоне геополитических и санкционных рисков делает такие вложения почти безальтернативными, учитывая угрозы ограничений на операции с недружественными валютами. Если компании смогут обеспечить продолжение роста результатов и примут решение о выплате промежуточных дивидендов, отмечает Даниил Болотских, тогда рост до 3000 пунктов будет фундаментально оправдан. В то же время многие крупные эмитенты 29 мая, наоборот, объявили об отказе от выплат дивидендов.

Виталий Гайдаев