FT сообщила о тайной поездке директора ЦРУ Бернса в Китай

Директор ЦРУ Уильям Бернс в мае совершил секретную поездку в Китай для переговоров с официальными лицами, пишет Financial Times со ссылкой на пять источников. Один из них сообщил FT, что во время визита господин Бернс встретился в том числе с представителями китайской разведки.

Американский чиновник сообщил FT, что среди прочего Уильям Бернс призывал китайских коллег к поддержанию открытых линий связи по каналам разведки. В том же месяце, отмечает FT, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан встретился в Вене с членом Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И. Об этой встрече официально не объявлялось до ее завершения.

Как сообщили источники FT, президент США Джо Байден неоднократно отправлял Уильяма Бернса на зарубежные миссии. Так, в ноябре 2021 года, пишет газета, он приехал в Москву, чтобы отговорить российское руководство начинать вооруженный конфликт с Украиной. Кроме того, в 2022 году он пытался убедить занимающую на тот момент должность спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отменить поездку на Тайвань, пишет FT.

Один из источников заявил, что преимущество дипломатических поездок директора ЦРУ состоит в их полной секретности. Помимо этого он указал на прочные связи господина Бернса с разведывательными службами тех или иных стран.

FT пишет, что поездка Уильяма Бернса связана со стремлением США наладить дипломатические отношения с Китаем. С этой же целью, пишет газета, Вашингтон пытается возобновить визит в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена. Его поездка была отменена из-за инцидента с китайским аэростатом над небом США в конце января.

В начале мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что США пытаются организовать встречу главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Китая Ли Шанфу в июне в Сингапуре. FT позднее сообщила, что Китай считает невозможным эту встречу, поскольку США ввели санкции против Ли Шанфу в 2018 году из-за покупки Пекином российского Су-35.

Лусине Баласян