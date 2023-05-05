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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: США пытаются организовать встречу главы Пентагона с министром обороны Китая

Пентагон пытается организовать встречу главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Китая Ли Шанфу в июне в Сингапуре. Встреча может пройти во время ежегодного саммита по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

В разговоре с Bloomberg пресс-секретарь Пентагона Мартин Майнерс заявил, что у ведомства нет встреч, которые можно было бы анонсировать. Он добавил, что Пентагон «стремится поддерживать открытые линии связи с военными лидерами КНР, включая министра национальной обороны КНР».

Встреча министров обороны станет первыми переговорами на таком высоком уровне после того, как в феврале над США был сбит китайский аэростат-разведчик. В прошлом году Ллойд Остин и Ли Шанфу уже встречались во время саммита, отмечает Bloomberg.

В конце января китайский аэростат влетел в воздушное пространство США. Его сбили по приказу президента США Джо Байдена 4 февраля ракетой «воздух—воздух». Пекин утверждал, что аппарат был метеорологическим зондом, который из-за ветра отклонился от курса, но в Вашингтоне сочли аэростат разведывательным. Из-за инцидента отменили визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай.

Подробности — в материале «Ъ» «Угроза шаровой войны».

Олеся Павленко

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