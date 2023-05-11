FT: Пекин считает маловероятной встречу глав оборонных ведомств Китая и США

У США мало шансов организовать встречу главы Пентагона Ллойда Остина с главой Минобороны Китая Ли Шанфу на форуме по безопасности в Сингапуре в июне. Такую информацию приводит газета The Financial Times (FT).

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Организация встречи осложнена санкциями США, введенными против Ли Шанфу в 2018 году из-за покупки Китаем российского Су-35. США заявили Китаю, что санкции не запрещают проводить встречи Ли Шанфу с американскими чиновниками в третьих странах. По словам источников FT, согласие Китая не встречу практически невозможно, пока санкции против Ли Шанфу продолжают действовать, при этом США не смогут быстро отменить их.

Ранее Bloomberg сообщал, что США пытаются организовать встречу Ллойда Остина и Ли Шанфу на сингапурском диалоге по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Если она состоится, то станет первой встречей на таком высоком уровне после того, как США сбили китайский аэростат в феврале.

В конце января в воздушное производство США влетел китайский аэростат. Его сбили по приказу президента США Джо Байдена ракетой «воздух—воздух». Вашингтон счел его разведывательным. Пекин утверждал, что аппарат был метеорологическим зондом, который из-за ветра отклонился от курса. Из-за инцидента отменили визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай.

Олеся Павленко