Песков о призыве Орбана вернуться к переговорам: предпосылок к диалогу с Украиной нет

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день нет никаких предпосылок к возобновлению диалога с Украиной. Так он прокомментировал призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана предотвратить украинское контрнаступление и убедить стороны конфликта вернуться к переговорам.

«Насчет диалога мы неоднократно говорили, сейчас такого варианта нет, он не просматривается и никаких предпосылок нет. Хотя мы констатируем и видим, что вокруг все больше и больше обсуждений — и экспертных, и в заявлениях представителей европейских стран — все больше и больше таких, ну пока абстрактных, но рассуждений все-таки уже о некоем мирном процессе уже есть»,— сказал представитель Кремля во время пресс-кола.

Дмитрий Песков добавил, что рассуждения представителей европейских стран о мирных переговорах не принимают во внимание «цели и озабоченности» Москвы. «Для нас это является главным приоритетом»,— заключил он.

Виктор Орбан считает, что проведение крупных наступлений равносильно «кровавой бойне». По его словам, призыв к мирным переговорам необходим для предотвращения большого количества жертв, в том числе у атакующей стороны.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян