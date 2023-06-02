Спецпредставитель КНР по Украине заявил, что не предлагал оставить за Россией новые регионы

Представитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй отрицает, что предлагал европейским политикам сохранить за Россией присоединенные в сентябре территории в рамках мирного урегулирования на Украине. Эти слова ему приписывала газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на европейских чиновников, которые говорили с господином Ли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ли Хуэй

Фото: Ng Han Guan / AP Ли Хуэй

Фото: Ng Han Guan / AP

«Я и сам не знаю, кто этот европейский чиновник, о котором писала газета Wall Street Journal... но эти сообщения совершенно не соответствуют действительности»,— сказал представитель КНР на пресс-конференции по итогам европейского турне (цитата по «РИА Новости»).

26 мая WSJ опубликовала статью о поездке господина Ли. Неназванные европейские чиновники сообщили изданию, во время переговоров Ли Хуэй «нес четкий сигнал», что США и Европа должны призвать к немедленному прекращению огня с сохранением контроля России над территориями в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Газета не привела точные цитаты своих собеседников. Турне Ли Хуэя началось 16 мая. Он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию.

27 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Ли Хуэй в рамках европейского турне не призывал к признанию украинских территорий российскими. По словам господина Кулебы, после выхода материала The Wall Street Journal он связался со своими европейскими коллегами, которые говорили с Ли Хуэем, и ни один из них не подтвердил эту информацию.

24 февраля МИД Китая представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. Пекин, в частности, призвал все стороны прекратить боевые действия и «отказаться от менталитета холодной войны». МИД Украины этот план раскритиковал. 26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, по итогам которого условился направить в Киев Ли Хуэя.

Что происходит на 464-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов