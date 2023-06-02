Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спецпредставитель КНР по Украине заявил, что не предлагал оставить за Россией новые регионы

Представитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй отрицает, что предлагал европейским политикам сохранить за Россией присоединенные в сентябре территории в рамках мирного урегулирования на Украине. Эти слова ему приписывала газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на европейских чиновников, которые говорили с господином Ли.

Ли Хуэй

Ли Хуэй

Фото: Ng Han Guan / AP

Ли Хуэй

Фото: Ng Han Guan / AP

«Я и сам не знаю, кто этот европейский чиновник, о котором писала газета Wall Street Journal... но эти сообщения совершенно не соответствуют действительности»,— сказал представитель КНР на пресс-конференции по итогам европейского турне (цитата по «РИА Новости»).

26 мая WSJ опубликовала статью о поездке господина Ли. Неназванные европейские чиновники сообщили изданию, во время переговоров Ли Хуэй «нес четкий сигнал», что США и Европа должны призвать к немедленному прекращению огня с сохранением контроля России над территориями в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Газета не привела точные цитаты своих собеседников. Турне Ли Хуэя началось 16 мая. Он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию.

27 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Ли Хуэй в рамках европейского турне не призывал к признанию украинских территорий российскими. По словам господина Кулебы, после выхода материала The Wall Street Journal он связался со своими европейскими коллегами, которые говорили с Ли Хуэем, и ни один из них не подтвердил эту информацию.

24 февраля МИД Китая представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. Пекин, в частности, призвал все стороны прекратить боевые действия и «отказаться от менталитета холодной войны». МИД Украины этот план раскритиковал. 26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, по итогам которого условился направить в Киев Ли Хуэя.

Что происходит на 464-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...