Глава МИД Украины Кулеба: посланник Китая не призывал признать территории Украины российскими

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что китайский посол Ли Хуэй в рамках европейского турне не призывал к признанию украинских территорий российскими. Накануне, 26 мая, об этом со ссылкой на источники сообщала газета The Wall Street Journal.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

По словам Дмитрия Кулебы, после выхода материала The Wall Street Journal он связался со своими европейскими коллегами, которые говорили с Ли Хуэем, и ни один из них не подтвердил эту информацию.

«Ни один из них не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры о том, чтобы признать за Россией те территории, на которых сейчас в Украине РФ находится. Призываю вас сохранять холодный ум, здравый смысл, не реагировать эмоционально на каждую публикацию. Мы контролируем процесс, никто за спиной Украины делать против нас ничего не будет»,— написал Дмитрий Кулеба в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Как подчеркнул Дмитрий Кулеба, Украина продолжит вести диалог с Китаем, но «он будет вестись в соответствии с тремя базовыми принципами». Среди них — взаимное уважение территориальной целостности.

На прошлой неделе Ли Хуэй приехал на Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским в рамках европейского турне. Вчера, 26 мая, газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов, которые говорили с Ли Хуэем, сообщила, что китайский посол предлагал призвать Украину к немедленному прекращению огня и признать занятые Россией украинские территории российскими.

В рамках европейского турне, которое началось 16 мая, Ли Хуэй посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию. По завершении турне вчера, 26 мая, он прибыл в МИД России для переговоров с российской стороной.

Анастасия Ларина