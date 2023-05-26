WSJ: спецпредставитель Китая по Украине призвал прекратить огонь и сохранить за Россией новые регионы

Представитель Китая Ли Хуэй, который занимается украинским урегулированием, в ходе поездки по Европе призвал добиться немедленного прекращения огня на Украине с сохранением за Россией присоединенных к ней в сентябре территорий, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников, говоривших с господином Ли.

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ли Хуэй

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам чиновников, во время переговоров Ли Хуэй «нес четкий сигнал», что США и Европа должны призвать к немедленному прекращению огня с сохранением контроля России над территориями в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Издание не приводит точные цитаты своих собеседников.

Западные чиновники заявили изданию, что пока слишком рано отклонять попытки Китая по мирному урегулированию конфликта. При этом они сомневаются, что Китай может быть «честным посредником» в любых переговорах из-за своей близости к Москве. По их мнению, достижение мира невозможно до тех пор, пока Россия не выведет свои войска с Украины.

«Мы объяснили, что заморозка конфликта не в интересах международного сообщества до тех пор, пока Россия не выведет свои войска»,— сказал WSJ неназванный дипломат, который присутствовал на переговорах с Ли Хуэем. По его словам, во время переговоров до китайского посланника донесли, что «невозможно отделить Европу от Америки» и что Европа не прекратит оказывать Украине военную помощь.

Еще один дипломат заявил изданию, что китайская миссия, возможно, «тестирует единство Запада и пытается показать инициативу». По словам другого собеседника WSJ, главный интерес Китая в переговорах — убедить, что Россия не проигрывает в военном конфликте с Украиной и не собирается применять ядерное оружие.

Как рассказали WSJ европейские дипломаты, во время переговоров с Ли Хуэем они пытались донести до него три ключевых позиции: Китай должен продолжать давление на Россию, чтобы она не использовала ядерное оружие; Китай не должен оказывать России военную помощь и должен «осудить военную агрессию Москвы». Они также попросили китайскую сторону оказать поддержку международным усилиям по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС. По их словам, европейские страны, которые посетил Ли Хуэй, координировали свои действия, чтобы убедиться, что Китай «получил одинаковые сообщения».

26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, по итогам которого договорились направить в Киев китайского спецпредставителя для переговоров по мирному урегулированию конфликта. Позже в МИД Китая сообщили, что им станет экс-посол страны в России Ли Хуэй.

Турне Ли Хуэя началось 16 мая. Он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию. Россия стала последним пунктом назначения в его маршруте. Сегодня, 26 мая, он прибыл в МИД России для переговоров с российской стороной.

Что происходит на 457-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко