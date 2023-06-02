Медведев: Apple врет, когда говорит, что не сотрудничает со спецслужбами

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что крупные технологические компании врут, когда отрицают сотрудничество с национальной разведкой. Так он прокомментировал заявление компании Apple, которую ФСБ обвинила в заражении вирусами iPhone российских пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Когда любая, даже самая крупная технологическая компания говорит, что она по идейным соображениям отказывается сотрудничать с национальным разведсообществом, это означает одно из двух: а) она беззастенчиво врет или б) она собралась закрыться. Чудес не бывает»,— сказал Дмитрий Медведев (цитата по ТАСС).

По мнению зампреда Совбеза, учитывать эти факторы необходимо всем владельцам смартфонов. «Будь то продукция Apple с закрытой для всех пользователей iOS или же Samsung с открытым для сторонних приложений Андроидом. Как говаривал Мюллер в известном сериале: "верить в наше время нельзя никому, даже себе" (речь идет о советском 12-серийном телефильме "Семнадцать мгновений весны".— "Ъ")»,— отметил он.

1 июня ФСБ объявила о раскрытии «разведывательной акции американских спецслужб», проведенной с использованием устройств Apple. Как утверждает российская спецслужба, несколько тысяч смартфонов российских дипломатов были заражены вирусами. Ведомство считает полученные данные свидетельством сотрудничества Apple с «национальным разведсообществом, в частности АНБ США». Apple сотрудничество с американскими спецслужбами отрицает.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Уязвимости особого порядка».

Милена Костерева