Генштаб: с момента проведения мобилизации в российской армии сформировали более 280 частей

С начала частичной мобилизации в России было сформировано более 280 воинских частей и подразделений, сообщил замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский. Его статья опубликована в журнале «Военные комиссариаты России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Бурдинский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Евгений Бурдинский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как сообщил господин Бурдинский, в ходе мобилизации на военную службу было отправлено более 300 тыс. граждан. «Всего сформировано более 280 воинских частей и подразделений»,— написал он.

Он также выделил две проблемы, которые отметили во время мобилизации. По его словам, это «неготовность части общества к выполнению воинской обязанности», а также «обеспечение ВВСТ (вооружением, военной и специальной техникой.— "Ъ") и размещение личного состава».

В сентябре 2022 года президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. 31 октября он заявил о ее окончании. Сообщалось, что были мобилизованы 318 тыс. человек. В апреле заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин говорил, что была отменена необоснованная мобилизация 15 тыс. россиян.

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