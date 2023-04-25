Заместитель генпрокурора Разинкин сообщил об отмене необоснованной мобилизации 15 тыс. россиян

Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин сообщил, что прокуроры добились отмены необоснованной мобилизации 15 тыс. граждан. Он напомнил, что прокуроров включили в состав призывных комиссий. Благодаря этому, по его словам, многие нарушения удалось пресечь, а «вскрытые недостатки буквально устранялись в круглосуточном режиме».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Разинкин в 2020 году

Фото: Совет Федерации Анатолий Разинкин в 2020 году

Фото: Совет Федерации

«Отмечу некоторые статистические данные по результатам работы по этому направлению за прошлый год. Нами выявлено свыше 12 тыс. нарушений закона, внесено более 3 тыс. актов реагирования и пресечены необоснованные мероприятия по призыву в отношении 15 тыс. граждан»,— перечислил господин Разинкин, выступая в Совете федерации (цитата по ТАСС).

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. 31 октября он сообщил о ее окончании, были мобилизованы 318 тыс. человек. Российские власти неоднократно отрицали, что будет вторая волна мобилизации.

11 апреля Госдума одобрила закон о едином реестре военнообязанных, приравнивающий электронные повестки к бумажным. Предполагается, что со дня получения повестки (как в электронном, так и в бумажном виде) вводится запрет на выезд из России для получателя. В Госдуме говорили, что новые правила получения повесток коснутся всех военнообязанных.

Подробнее о законе — в публикации «Ъ» «Не думай о повестках свысока».

Лаура Кеффер