Foot Mercato: «Аль-Хиляль» предложил Месси контракт на €1,2 млрд

Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» предложил нападающему «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси двухлетний контракт. В рамках него игрок получит €1,2 млрд, сообщает портал Foot Mercato. По его данным, отец футболиста Хорхе, который является его агентом, дал согласие. Окончательное решение должен принять сам Месси. В случае подписания контракта он станет самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.

Месси стал игроком перешел в ПСЖ летом 2021 года после того, как истек его контракт с «Барселоной». Контракт 35-летнего аргентинца истекает в конце сезона. О том, что им заинтересовался «Аль-Хиляль», стало известно в мае. Претендентами на лучшего футболиста мира называли «Барселону» и американский «Интер Майами».

Подробности — в материале «Ъ» «Лионеля Месси поманил Ближний Восток».

Лаура Кеффер