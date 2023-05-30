Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Foot Mercato: «Аль-Хиляль» предложил Месси контракт на €1,2 млрд

Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» предложил нападающему «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси двухлетний контракт. В рамках него игрок получит €1,2 млрд, сообщает портал Foot Mercato. По его данным, отец футболиста Хорхе, который является его агентом, дал согласие. Окончательное решение должен принять сам Месси. В случае подписания контракта он станет самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.

Месси стал игроком перешел в ПСЖ летом 2021 года после того, как истек его контракт с «Барселоной». Контракт 35-летнего аргентинца истекает в конце сезона. О том, что им заинтересовался «Аль-Хиляль», стало известно в мае. Претендентами на лучшего футболиста мира называли «Барселону» и американский «Интер Майами».

Подробности — в материале «Ъ» «Лионеля Месси поманил Ближний Восток».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...