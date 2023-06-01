ПСЖ назвал оговоркой слова главного тренера о последнем матче Месси за клуб

Французский «Пари Сен-Жермен» сообщил, что главный тренер клуба Кристоф Галатье «оговорился», комментируя уход аргентинского футболиста Лионеля Месси. Сегодня тренер сказал, что матч с «Клермоном» 3 июня станет последним для Месси в составе французского клуба. ПСЖ утверждает, что имелась в виду последняя игра в текущем сезоне.

«Кристоф Гальтье оговорился, когда сказал, что матч с ''Клермоном'' будет последним для Месси на ''Парк де Пренс'' в этом сезоне»,— говорится в заявлении клуба, которое приводит Le Parisien.

Контракт с ПСЖ аргентинский футболист подписал в августе 2021 года, он истекает в конце июня. За два сезона в ПСЖ Месси появился на поле 57 раз и забил 22 гола. В 31 матче в текущем сезоне 35-летний футболист забил 16 голов и отдал 16 голевых передач.

В начале мая ПСЖ на две недели отстранил Лионеля Месси от матчей за несогласованную с клубом поездку в Саудовскую Аравию. На этот же период времени ему отказались выплачивать зарплату. Позднее СМИ сообщали, что футбольный клуб Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» предложил Месси контракт на сумму около $400 млн в год.

Подробнее об уходе футболиста из ПСЖ — «Париж не стоит Месси».