Режим «ввози, но плати»

Таможня расширит возможности автоматизированного выпуска товаров при таможенном оформлении грузов — эта процедура станет доступна для компаний со средним уровнем риска в системе ФТС при отсутствии у них нарушений и соответствии определенному набору параметров. Смягчение позволит увеличить долю автоматически выпускаемых товаров с 29% на 5–7 процентных пунктов, оценил в четверг в ходе коллегии службы врио главы ФТС Руслан Давыдов. Импорт необходим экономике РФ из-за товарных дефицитов на рынках, возникающих после ухода западных поставщиков. Контроль же уплаты сборов до и после выпуска товаров в службе, напротив, планируют ужесточать, автоматизировав процесс назначения проверок и после выпуска товаров.

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ФТС планирует расширить применение автоматизированного выпуска товаров при таможенном оформлении на компании среднего уровня риска — решение было утверждено на коллегии службы и затронет не менее 10% таких компаний, новый режим может заработать с 1 октября, после обновления информационных систем, сообщил врио главы ФТС Руслан Давыдов. «Мы рассчитываем, что эффект будет серьезный»,— добавил он. Предполагается, что это позволит увеличить долю автоматически выпускаемых деклараций на 5–7 процентных пунктов — притом что сейчас в этом режиме выпускается 29% товаров (регистрируется в автоматическом режиме 84,5% деклараций).

Автовыпуск будет доступен компаниям, которые набирают положительную оценку своей деятельности, не являются нарушителями, финансово устойчивы и соответствуют ряду критериев — всего их в системе оценки риска заложено около 40, пояснил Руслан Давыдов.

В 2023 году, по данным службы, было выпущено 4,07 млн электронных деклараций, из которых 2,8 млн было подано участниками ВЭД с низким уровнем риска, из них 1,2 млн — в режиме автовыпуска (в основном он применяется к операциям уполномоченных экономических операторов — получение этого статуса требует внесения финансового обеспечения для уплаты таможенных пошлин, и обычно это крупные внешнеторговые фирмы, для которых ускорение таможенного оформления грузов ощутимо влияет на оборот и рентабельность). Также для снижения числа проверок компании могут стать участниками эксперимента по таможенному мониторингу (см. “Ъ” от 3 апреля) — в его рамках бизнес откроет таможне доступ к своим системам учета товаров в обмен на отмену выездных проверок без выявленных нарушений (подобная схема мониторинга с 2013 года действует в налоговой сфере).

Глава «Опоры России» Александр Калинин подтвердил на коллегии, что спрос на внешнеторговые операции растет и у некрупных компаний (этому способствовало разрешение параллельного импорта), а лучшим способом повышения таможенных сборов назвал увеличение товаропотока. В целом за пять месяцев импорт РФ вырос на 9%, сообщил Руслан Давыдов, отметив, что в ближайшее время не стоит ожидать открытия публикации подробных данных по внешнеторговой статистике. Судя по данным третьих стран, замедление товарооборота с ЕС компенсировал в том числе рост поставок из Китая, а также увеличение оборота со странами ЕАЭС (в 2022 году взаимная торговля «пятерки» выросла на 15%, в первом квартале этого года — еще на 22%, наибольший рост торгового оборота произошел с Арменией).

Параллельно в ФТС планируют развивать контроль до и после выпуска товаров. В будущем он станет сквозным — ключевыми его компонентами должны стать модернизированная система управления рисками, основанная на оценке риска для каждой товарной партии, и усовершенствованная система контроля после выпуска товаров, включающая в себя применение технологии «цифрового двойника» участника ВЭД, пояснил Руслан Давыдов. Это должно минимизировать возможность произвольных действий инспектора при проведении проверок и после выпуска товаров — их назначение должно происходить лишь при срабатывании определенного риска. Порядок выбора объектов контроля также должен стать единым. В 2022 году по результатам постконтроля дополнительные таможенные платежи начислялись и по автоматически выпущенным товарам — суммарно на 1 млрд руб. (по всем участникам ВЭД — на 28,5 млрд руб.).

Усиление контроля до выпуска должно происходить на пунктах пропуска — в том числе за счет автоматического анализа снимков, полученных при досмотре грузов,— сейчас использование нейронных сетей в тестовом режиме проводится по 50 категориям товаров, к концу года их число должно возрасти до 70, следует из данных, озвученных на коллегии.

Это должно сократить временные издержки при досмотре в восемь раз. Также в качестве целей обозначено однократное предоставление документов в электронном виде при транзите товаров и ускорение досмотра за счет использования навигационных пломб, которые должны стать «хранилищем документов». С 1 сентября три пункта пропуска должны ввести электронную очередь (в том числе Забайкальск, через который проходят торговые потоки с Китаем,— с 15 мая этот пункт перешел на круглосуточный режим работы). Для увеличения грузопотока потребуется и масштабная модернизация инфраструктуры пунктов пропуска, за которую отвечает Минтранс,— для этого планируется в том числе расширение пунктов пропуска на границах с Грузией, Азербайджаном и Китаем.

Татьяна Едовина