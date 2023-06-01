ЕАН: двое срочников и прапорщик погибли при обстреле в Белгородской области

В автомобиль с солдатами срочной службы из Екатеринбурга попал снаряд при обстреле Белгородской области, погибли двое срочников и прапорщик, семь человек получили ранения, сообщает агентство «Европейско-азиатские новости» (ЕАН) со ссылкой на информированный источник в военной среде. Издание «7х7» сообщает со ссылкой на солдата срочной службы, что в результате попадания в автомобиль погибли четыре человека.

Минобороны России и официальные лица информацию не комментировали.

По информации ЕАН, в автомобиле в момент попадания снаряда было десять человек. Инцидент произошел сегодня, 1 июня, около 12:00 мск. По словам собеседника издания «7x7», ракета попала в машину в районе поселка Борисовка, когда она выехала из лесополосы на проезжую часть.

Собеседник «7х7» утверждает, что изначально было известно о трех погибших и семи раненых, но позднее водитель автомобиля скончался в больнице. Мать солдата, сообщившего эту информацию, рассказала изданию, что срочников из Екатеринбурга привезли в Белгородскую область в конце апреля. По ее словам, они рыли окопы и строили блиндажи.

«От командира ничего путного лично я не услышал, успокоить не пытался, про наш вывод отсюда ничего не говорили, насколько я знаю, в моей бригаде, откуда я сюда приехал, уже все в курсе (обстрела.— "Ъ"), вплоть до командира батальона»,— передает слова срочника издание «7х7».

В ноябре 2022 года глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что солдат срочной службы, призванных в рамках осеннего призыва, могут отправить в соседние с зоной военной операции регионы. В Белгородской области из-за обстрелов приграничных территорий действует средний уровень реагирования и желтый уровень террористической опасности. В последние недели из-за атак на приграничные районы почти три десятка жителей региона оказались в больнице, разрушения зафиксировали в десятках зданий. Сегодня, 1 июня, Министерство обороны сообщило о срыве попытки вторжения в Белгородскую область в районе города Шебекино.

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Эрдни Кагалтынов