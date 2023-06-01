Что происходит после ввода войск России на Украину. День 463-й

Ночью Шебекино Белгородской области было под обстрелом на протяжении часа. Воздушная тревога была объявлена в девяти регионах Украины, в том числе в Киевской области. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о трех погибших. Пентагон закупил ПВО Gepard на $118,3 млн для помощи Украине. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:04. Оперштаб Белгородской области отрицает информацию о прорыве войск ВСУ ночью в Шебекинском направлении.

9:03. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в домах, поврежденных в результате попадания беспилотников, провели ремонтные работы.

8:59. Срочная массовая эвакуация жителей Шебекинского округа Белгородской области не проводится, это фейковая информация, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

8:56. Губернатор Белгородской области сообщает о восьми раненых в Шебекинском округе.

8:43. Оперштаб Белгородской области сообщает, что обстановка в Шебекинском городском округе сейчас сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя.

8:35. Прекращение договора о военных инспекциях между РФ и Финляндией связано с изменением военно-политической обстановки. Возможность подписания новых совместных обязательств не просматривается, пишет РБК.

8:35. Тарифы на транзит нефти по территории Украины с 1 июня повышаются на 25%.