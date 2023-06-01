В городскую больницу Белгорода госпитализировали 11 раненых при обстрелах

Главный врач городской больницы Белгорода Роман Проценко сообщил о госпитализации 11 пациентов, получивших ранения в результате обстрела приграничных районов области со стороны вооруженных сил Украины.

По словам господина Проценко, десять человек доставили в областной центр из Шебекинского городского округа, одного — из Борисовского района. «Все получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Четыре человека находятся в реанимации, одному сейчас проводят операцию, остальные находятся в отделении»,— сказал главный врач. Он отметил, что перегоспитализация в федеральный центр в данный момент не требуется. Всего в горбольнице №2 находятся 27 жителей, получивших ранения в обстрелах.

Приграничные районы Белгородской области ежедневно обстреливаются со стороны Украины. Сегодня, 1 июня, Министерство обороны сообщило о срыве попытки вторжения в Белгородскую область в районе города Шебекино. В ночном обстреле города ранения получили восемь человек. Еще двое были ранены днем.

Сергей Толмачев, Воронеж