Обманутые дольщики Воронежа могут быть восстановлены в правах до конца года

Власти Воронежской области рассчитывают полностью решить проблему обманутых дольщиков в облцентре к концу 2023 года, это следует из опубликованного плана-графика департамента строительной политики. В документе речь идет о четырех проблемных объектах по улицам Серафимовича, 22а; Марата, 2а; Короленко, 5 и Беговой, 217 в Воронеже.

По первым двум из них принято решение о предоставлении компенсационных жилых и нежилых помещений пострадавшим участникам долевого строительства «Специализированным застройщиком ''Свой дом''». Компании предоставлен в аренду земельный участок по улице Баррикадная, 7а, Волгоградская 47в для строительства комплекса многоквартирных многоэтажных жилых домов. ООО СЗ «Свой дом» выиграло торги по определению нового застройщика по обеспечению прав пострадавших дольщиков в 2021 году. При начальной цене 111,3 млн руб. компания предложила 94,6 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО СЗ «Свой дом» зарегистрировано в 2021 году в Воронеже для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал - 10 тыс. руб. По 50% принадлежат Игорю и Алексею Вороновым - совладельцам ООО ТСП «Воронеж строй комплекс», которое выполняет крупные подряды в Воронежской области, в том числе, возводит три очереди водоподъемной станции №21 в Воронеже на общую сумму более 3 млрд руб. Кроме того, в центре города предприятие строит корпус театра оперы и балета за 55,1 млн. В Рамонском районе компания получила контракт на строительство школы и детсада за 764,2 млн. руб., а также инженерных сетей для туристического комплекса «Ямань Spa Resort» за 223,5 млн руб.

Согласно плану-графику, по первым двум проблемным объектам договоры долевого участия были заключены по 56 квартирам и девяти нежилым помещениям: 41 квартира - на улице Серафимовича, 15 - на Марата.

По объекту на улице Беговой, 217, застройщик которого (ООО «Арх строй») находится в процедуре конкурсного производства, в июне 2023 года предстоит сформировать реестр требований кредиторов как участников долевого строительства, а в сентябре определить добросовестного подрядчика для завершения строительства. Степень готовности объекта, который представляет собой многоуровневый паркинг, оценивается в 90%. Дольщиками на Беговой признаны 72 человека.

На улице Короленко (ООО «Миг») планируется внести изменения в разрешение на строительство жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями и подземной автопарковкой в части приведения технико-экономических показателей второго этапа строительства - многоквартирного дома - к фактическим параметрам построенного объекта. С августа ожидается выдача разрешения на ввод в эксплуатацию второго жилого дома.

Ранее воронежская прокуратура выявила нарушения прав дольщиков при строительстве трех многоквартирных домов в регионе вдобавок к объектам, которые уже находятся в реестре проблемных.

Владимир Зоркий