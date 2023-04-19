«Воронеж строй комлпекс» построит инженерные сети для туристического комплекса «Ямань Spa Resort» за 223,5 млн рублей

Единственным участником торгов на строительство сетей и инженерных сооружений водоснабжения для туристического культурно-развлекательного и спортивного комплекса «Ямань Spa Resort» под Воронежем стало ООО торгово-строительное предприятие «Воронежстройкомплекс». Договор находится на стадии подписания поставщиком, следует из аукционной документации.

Торги организовала администрация Рамонского района. Начальная цена контракта составила 224,6 млн руб. «Воронежстройкомплекс» снизил ее на 1,1 млн до 223,5 млн. Компании предстоит до октября 2024 года построить водопровода и водозабора производительностью 500 кубометров в сутки, а также 1,5 км автодороги.

По данным Kartoteka.ru, ООО ТСП «Воронеж строй комплекс» зарегистрировано в Воронежской области в 2000 году для розничной торговли скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 9,7 млн руб. Директором и владельцем 50% является Алексей Воронов. Другая половина в собственности у Игоря Воронова.

Ранее компания стала подрядчиком по строительству двух очередей водоподъемной станции (ВПС) №21 в Воронеже на общую сумму 2,9 млрд руб. Кроме того, в центре города предприятие возводит новый корпус театра оперы и балета за 55,1 млн. В Рамонском районе компания получила контракт на строительство школы и детсада за 764,2 млн.

Комплекс «Ямань Spa Resort» собирается создать ООО «Ямань резорт», которое принадлежит АО «Корпорация Туризм.РФ», Руслану Бакирову и Владиславу Курносову. В проект стоимостью 8 млрд руб. включены коттеджи, крытый и уличный бассейны, зоны для курортного лечения и рыбалки на 20 га в селе Кривоборье. Более 2 млрд инвесторы хотят привлечь из федерального бюджета. Минстрой РФ в рамках нацпроекта «Туризм» уже выделил 379,6 млн.

Подробнее о новом туркомплексе читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Восемь миллиардов спустят с крутого берега».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте