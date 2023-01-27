Прокуратура выявила нарушения при долевом строительстве трех домов в Воронежской области

Воронежская прокуратура выявила нарушения прав дольщиков при строительстве трех многоквартирных домов в регионе вдобавок к объектам, которые уже находятся в реестре проблемных. Об этом сообщили в ведомстве.

Сейчас в реестре проблемных числятся пять объектов, в том числе четыре многоквартирных дома (по улицам Серафимовича, 22а; Марата, 2а; Короленко, 5 в Воронеже, улице Первомайской, 7в Нововоронеже) и одно нежилое здание (подземный паркинг) по улице Беговой, 217 в Воронеже. Один объект, по мнению ведомства, близок к включению в перечень — это многоквартирный дом по Московскому проспекту, 48д (ООО СЗ «Стройгрупп»): к его возведению привлечены 400 млн руб. более 120 граждан, но застройщик отклонился от проекта в сторону увеличения этажности, что «существенным образом затягивает сроки ввода его в эксплуатацию». «Первоначальные сроки постройки многоквартирного дома и передачи жилья по договорам долевого участия гражданам нарушены»,— заметили в прокуратуре. Ведомство уже направило материалы проверки для преследования виновных по признакам привлечения средств граждан в нарушение требований законодательства (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) и особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Также по признакам нарушения порядка привлечения средств граждан для долевого строительства областное управление СКР проводит проверку работы ООО «Стройподряд» в доме по улице Титова, 34 в Лисках. По той же статье расследуется уголовное дело в связи с возведением многоквартирного дома по улице Третьяковской, 41 в Борисоглебске, рассказали в прокуратуре.

Олег Мухин

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