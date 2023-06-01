Марин Ле Пен угрожают ремнем

Во Франции продолжает работу парламентская комиссия по расследованию «политического, экономического и финансового вмешательства иностранных держав». В просочившемся сегодня в печать докладе комиссии, которая опросила 24 мая главу парламентской группы партии «Национальное объединение» (Rassemblement national — RN) Марин Ле Пен, утверждается, что RN является «приводным ремнем» российской политики. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марин Ле Пен

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Марин Ле Пен

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Любопытно, что парламентская комиссия по расследованию «политического, экономического и финансового вмешательства иностранных держав» была создана как раз по инициативе «Национального объединения». Сегодня создание обратилось против своих создателей. Два последних заседания комиссии касались связей с Россией бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона и бывшей председательницы партии «Национальный фронт», ныне главы парламентской группы RN Марин Ле Пен. Первого пригласили на ковер 2 мая, затем 24 мая отвечать комиссии пришлось лидеру RN. Сегодня итоги заседания стали известны журналистам.

Франсуа Фийон, бывший премьер-министр и неудачливый кандидат в президенты, получил в свое время от России два хлебных поста в российских компаниях СИБУР и «Зарубежнефть». Считалось, что этому помогли его добрые отношения с президентом РФ Владимиром Путиным — они знакомы с тех времен, когда взаимодействовали в качестве премьер-министров своих стран.

Господин Фийон работал на российский бизнес с 2021 года вплоть до 25 февраля 2022 года, когда он объявил о своем уходе.

«Сегодня война вернулась в самое сердце Европы. Это коллективный провал, но в иерархии ответственностей Владимир Путин является единственным ответственным за конфликт, которого можно было — и следовало — избежать. В этих условиях я не могу продолжать свое участие в советах директоров российских компаний "Зарубежнефть" и СИБУР»,— заявил тогда господин Фийон.

Комиссия живо интересовалась российскими связями господина Фийона, его путешествиями в Россию и знакомствами с власть имущими. В Европе давно говорили, что власти PФ любят подкармливать отставных западных политиков, предлагая им теплые места в советах директоров экспортных предприятий в обмен на лоббистские усилия по продвижению российских экономических и политических интересов. Франсуа Фийон не был здесь исключением. Компанию ему составлял и бывший канцлер Австрии Кристиан Керн, работавший на РЖД, и бывший итальянский премьер-министр Маттео Ренци, работавший на «Делимобиль», и экс-премьер Финляндии Эско Ахо, состоявший в наблюдательном совете Сбербанка, и канцлер Германии Герхард Шредер, заседавший в совете директоров «Роснефти».

Франсуа Фийон на комиссии отчаянно защищался, утверждая, что работа на российские компании не имела отношения к высоким французским постам, которые он некогда занимал: «Если я захочу продавать паштеты на Красной площади, я буду продавать паштеты на Красной площади. Идея о том, что, поскольку я был премьер-министром, я больше не имею права заниматься какой-либо профессиональной деятельностью, неприемлема».

Его бывшую соперницу на президентских выборах 2017 года Марин Ле Пен упрекают в том, что она, будучи главой «Национального фронта», получила в 2014 году кредит в €9 млн от Первого чешско-российского банка и тем самым связала себя и политическими долгами.

На комиссии Марин Ле Пен это категорически отрицала, объясняя, что кредит был взят у русских только потому, что на это не согласился ни один французский банк. В ответ комиссия указала на последовавшую со стороны «Национального фронта» и его руководительницы поддержку «незаконной аннексии» Крыма в том же 2014 году. Ей припомнили и историю с перепечаткой предвыборных материалов на новых выборах 2022 года, когда из ее листовок срочно вымарали фотографии, на которых она изображена вместе с российским президентом.

Глава парламентской фракции партии (в 2018 году поменявшей название с «Национального фронта» на «Национальное объединение») такую связь категорически отрицает: «Если бы это меня к чему-то обязывало, я бы не брала кредит» — и уверяет, что единственным обязательством было «погашение этого кредита».

Комиссия сочла, что полученный кредит и «прямая передача официального российского дискурса» вызывают обоснованные подозрения, в итоге назвав «Национальное объединение» ни более ни менее как «приводным ремнем» российской политики. Марин Ле Пен посчитала этот отчет «нечестным и полностью политизированным»: «Я подписала кредит с банком, а не с Владимиром Путиным. Никто никогда не просил у меня ничего взамен».