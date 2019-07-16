Железные дороги обрели канцлера

Правительство определило состав совета директоров ОАО РЖД. Он будет расширен до 14 человек, а два новых кресла займут бывший глава МЧС Владимир Пучков и бывший канцлер Австрии Кристиан Керн. Дивиденды за 2018 год, как и писал “Ъ”, ОАО РЖД выплатит деньгами, а не имуществом, как предлагалось ранее.

Экс-глава МЧС, а ныне советник президента Объединенной авиастроительной корпорации Владимир Пучков и бывший канцлер Австрии Кристиан Керн войдут в новый состав совета директоров ОАО РЖД. Об этом сообщается в раскрытии информации ОАО РЖД о решениях единственного акционера. Все действующие директора сохранят свои кресла — состав совета будет расширен на две позиции, до 14 человек.

Председателем совета директоров останется вице-премьер Максим Акимов, его предшественник на обоих этих постах Аркадий Дворкович, покинувший состав правительства в 2018 году, также сохранит место в совете.

Кристиан Керн, занимавший должность федерального канцлера Австрии в 2016–2017 годах, имеет непосредственное отношение к железнодорожному бизнесу. До своего прихода на пост канцлера с 2010 года он возглавлял Австрийские железные дороги (OBB).

Также из сообщения следует, что, как и писал “Ъ”, идея о выплате ОАО РЖД дивидендов за 2018 год имуществом не прошла (см. “Ъ” от 8 июля). В сообщении подтверждается, что, помимо 7 млрд руб. на привилегированные акции, 13,4 млрд руб., или 72,8% чистой прибыли, будет начислено на обыкновенные акции.

Ранее предполагалось, что дивиденды на обыкновенные акции будут выплачены имуществом на 20,35 млрд руб., включающим занимаемую силовыми ведомствами недвижимость, часть активов в Сочи, а также 166 пассажирских вагонов, семь тепловозов и три электровоза, которые должны были передать в Крым для обновления парка Крымской железной дороги.

Наталья Скорлыгина