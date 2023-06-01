В Windows 11 появились виджеты для наблюдения за состоянием процессора и видеокарты

Американская корпорация Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11, в которой добавила в операционную систему виджеты для мониторинга состояния видеокарты, памяти и процессора. Скачать обновление можно с помощью приложения Microsoft Dev Home.

Новые виджеты отслеживают использование ресурсов для оперативной памяти, видеокарты и центрального процессора, а также показывают температуру графического процессора и скорость соединения по Wi-Fi или Ethernet. Виджеты можно вызвать сочетанием клавиш Winkey + W, также информацию можно получить с помощью приложения Xbox Game Bar и через «Диспетчер задач».

Как сообщает The Verge, виджеты работают нестабильно — возможно, как раз из-за того, что для скачивания обновления требуется установка пока что бета-версии приложения Microsoft Dev Home. Ранее в Windows 11 появилась новая функция smart opt-out, которая сама предлагает отключать назойливые уведомления, мешающие работе.

Евгений Федуненко