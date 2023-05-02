В Windows 11 появится функция отключения ненужных уведомлений

Американская корпорация Microsoft добавила в Windows 11 новую функцию smart opt-out, которая сама будет предлагать отключать назойливые уведомления, мешающие работе. Новая функция уже доступна в превью-версиях Windows 11 в рамках программы Insider.

В Windows 11 уже есть режим фокусировки, позволяющий отключить все уведомления на время, однако в Microsoft хотят дать пользователям больше контроля. Smart opt-out будет предлагать пользователям отключить уведомления от тех приложений, с которыми они не взаимодействуют регулярно. Если, например, пользователь месяц не открывал уведомления от Outlook, ему будет предложено полностью выключить их. Пока неизвестно, когда новая функция появится в стабильных версиях Windows 11. Ранее Microsoft добавила в Windows 11 поддержку iMessage и предоставила больший контроль над установкой необязательных обновлений на устройство.

Евгений Федуненко