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Коммерсантъ FM
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В Windows 11 появится функция отключения ненужных уведомлений

Американская корпорация Microsoft добавила в Windows 11 новую функцию smart opt-out, которая сама будет предлагать отключать назойливые уведомления, мешающие работе. Новая функция уже доступна в превью-версиях Windows 11 в рамках программы Insider.

В Windows 11 уже есть режим фокусировки, позволяющий отключить все уведомления на время, однако в Microsoft хотят дать пользователям больше контроля. Smart opt-out будет предлагать пользователям отключить уведомления от тех приложений, с которыми они не взаимодействуют регулярно. Если, например, пользователь месяц не открывал уведомления от Outlook, ему будет предложено полностью выключить их. Пока неизвестно, когда новая функция появится в стабильных версиях Windows 11. Ранее Microsoft добавила в Windows 11 поддержку iMessage и предоставила больший контроль над установкой необязательных обновлений на устройство.

Евгений Федуненко

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