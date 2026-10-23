Ирония ворожбы

В год своего 70-летнего юбилея по-юношески бодрый Государственный камерный оркестр России затеял неформальный, но оттого не менее авантажный проект. Ансамбль приглашает для разовой совместной работы иностранных музыкантов, специалистов в теме «исторически информированного исполнительства», одновременно развлекая публику и обеспечивая себе профессиональное развитие и широкий музыкантский кругозор. Не так давно для генделевской программы был выписан трубач-аутентист Габриэль Кассон, теперь к исполнению Гайдна подключился Дьёрдь Вашхедьи, не просто искушенный дирижер, специалист по редкому музыкальному материалу XVII–XVIII веков, но инициатор и глава венгерского концертно-исследовательского центра «Гайднеум». Так что его имя вполне органично смотрелось на афише российской премьеры «Армиды». И в равной степени изящная и витиеватая опера про сарацинскую волшебницу, заманившую рыцаря-крестоносца Ринальдо в зачарованный замок, вполне успешно пережила свою российскую премьеру.