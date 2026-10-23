«Появился даже термин "технический допинг"»

XXI век летит вперед с невероятной скоростью. И новейшие технологии, которые по идее должны двигать спорт вперед, в некоторых видах, наоборот, добавляют руководителям федераций головной боли. Яркий пример — велоспорт: желание побеждать вкупе с технологиями приводит к тому, что атлеты решаются на обман. Еще бы, ведь раньше никому и в голову не могло прийти, что в раму спортивного велосипеда незаметно можно встроить мотор: он бы там просто не поместился. Но сейчас при наличии финансирования на разработку рождаются шедевры.