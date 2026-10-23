«Появился даже термин "технический допинг"»
Владимир Осипов — о велоспорте
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XXI век летит вперед с невероятной скоростью. И новейшие технологии, которые по идее должны двигать спорт вперед, в некоторых видах, наоборот, добавляют руководителям федераций головной боли. Яркий пример — велоспорт: желание побеждать вкупе с технологиями приводит к тому, что атлеты решаются на обман. Еще бы, ведь раньше никому и в голову не могло прийти, что в раму спортивного велосипеда незаметно можно встроить мотор: он бы там просто не поместился. Но сейчас при наличии финансирования на разработку рождаются шедевры.
Одна из компаний предложила электродвигатель весом 300 гр. и диаметром меньше 3 см. А помочь на подъемах во время гонки такой малыш может существенно. Конечно, нашлись те, кто не устоял. В 2016 году с мотором в велосипеде поймали бельгийку Фемке Ван Дер Дрише. Наказание было суровым — шесть лет дисквалификации.
После этого проверки велосипедов на наличие мотора стали жестче: теперь для этих целей используют тепловизоры и даже рентгеновское сканирование. Так что велоспорт превратился в борьбу технологий не только официальных, но и скрытых. Появился даже термин «технический допинг», и его вариантов уже сейчас немало. Например, есть электромагнитные колеса, где в обод монтируются мощные магниты, а в перья рамы — индукционные катушки. При подаче тока создается поле, которое подталкивает колесо.
Эксперты уверяют, что подобные технологии используются в велоспорте не первый год, и среди чемпионов прошлого есть персонажи, которых просто не поймали. Вспоминают двукратного олимпийского чемпиона Фабиана Канчеллару, который порой ехал слишком уж быстро. Но даже сейчас, когда нарушителей пытаются активно ловить, появляется все больше новых изобретений. Так что громких историй, связанных с «техническим допингом», с таким развитием науки избежать будет трудно.