Парижские каникулы

Третий день Открытого чемпионата Франции, проходящего в Париже, ознаменовался неожиданным поражением второй ракетки мира Даниила Медведева. Один из главных фаворитов турнира за 4 часа 15 минут в пяти партиях уступил бразильцу Тиагу Зейботу Вилду, занимающему в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АTP) лишь 172-е место и пробивавшемуся в основную сетку через квалификацию. С причинами произошедшего на корте Филиппа Шатрие, главной арене стадиона Roland Garros, пытался разобраться корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поражение в первом круге вычеркнуло Даниила Медведева из числа претендентов на звание первой ракетки мира по итогам Открытого чемпионата Франции

Фото: Aurelien Morissard / AP Поражение в первом круге вычеркнуло Даниила Медведева из числа претендентов на звание первой ракетки мира по итогам Открытого чемпионата Франции

Фото: Aurelien Morissard / AP

Искушенная парижская публика, которая во время этого матча заполнила трибуны 15-тысячного корта Филиппа Шатрие примерно на три четверти, безусловно, желала именно такого результата. Просто потому, что при прочих равных аутсайдеров почти всегда поддерживают больше. Хотя по ходу дела был отрезок, когда казалось, что неожиданности все же не произойдет и по окончании этой теннисной мясорубки отдыхать побежденным в гостиницу поедет не Даниил Медведев, а 172-я ракетка мира бразилец Тиагу Зейбот Вилд. Проиграв первую партию и уступая со счетом 4:6 на тай-брейке второй, россиянин каким-то чудом, во многом за счет чужих ошибок, выцарапал четыре очка подряд, а потом уверенно оставил за собой третий сет.

Но тут все снова поменялось. К Зейботу Вилду, который минут на 40 потерял уверенность в своих силах, вернулся дикий эмоциональный настрой, позволивший ему завязать бескомпромиссную борьбу с одним из фаворитов.

И все прогнозы по поводу прекрасных шансов россиянина замахнуться на парижский титул, а с ним — и на звание первой ракетки мира, пошли прахом.

Уверенно взяв четвертый сет, 23-летний бразилец и в пятом не сплоховал, закончив матч после двойного обмена брейками с помощью плотного удара справа.

За 4 часа 15 минут, которые продолжался этот марафон, скорость первой подачи Зейбота Вилда доходила до 225 км/ч, а ударами навылет он выиграл 69 очков — на 24 больше, чем Медведев. Предыдущим бразильским теннисистом, наводившим такого шороху на Roland Garros, был трехкратный (1997, 2000, 2001) победитель Открытого чемпионата Франции Густаво Куэртен. Правда, легендарный Гуга к моменту своего прорыва по крайней мере уже регулярно участвовал в турнирах АТР, в то время как 23-летний Зейбот Вилд выиграл на них всего девять матчей.

Пресс-конференции неудачников подобных встреч порой производят удручающее впечатление, но Медведев держался достойно, не сетуя ни на реакцию болельщиков, ни на сильный ветер. Первым делом он похвалил соперника, который, по его мнению, показал невероятный теннис и с такой игрой должен стоять в первой тридцатке. «Бывает, что после проигрыша хочется сказать, что я был ужасен, и найти тысячу причин поражения. И в принципе если захотеть, то их найти можно. Но это отговорки,— сказал Медведев.— Сегодня я играл хорошо, боролся до конца, но не повезло. Обидно, но так бывает». Корреспондент “Ъ” поинтересовался, в какой степени на игру россиянина повлияла смена грунтового покрытия после турнира в Риме, где он победил всего девять дней назад. Медведев не стал отрицать, что корты в Париже другие, а мячи тяжелее. «Тем, кто больше использует при ударе кисть, такие мячи легче разгонять. Но на тренировках я обыграл почти всех своих соперников, среди которых были достаточно сильные игроки»,— отметил он.

Все это, впрочем, не отменяет того очевидного факта, что степень сенсационности медведевского поражения трудно переоценить. В последний раз на турнирах «Большого шлема» столь неожиданный результат с участием одного из двух сеяных игроков был зафиксирован на Wimbledon в 2003 году, когда лидер мирового рейтинга австралиец Ллейтон Хьюитт уступил 203-й ракетке мира хорвату Иво Карловичу.

Парижское фиаско вычеркивает Медведева из числа претендентов на титул первой ракетки мира по итогам Roland Garros. Тем не менее не стоит забывать, что первая половина года сложилась для него на редкость удачно.

С февраля по середину мая россиянин успел выиграть пять титулов, в том числе два — на состязаниях категории Masters 1000. Это позволяет ему довольно уверенно идти впереди по очкам, набранным в нынешнем сезоне, причем пока далеко не факт, что это лидерство перейдет к кому-то еще. Обойти Медведева может только один игрок из тройки других фаворитов, собравшихся в другой, верхней половине сетки. Причем Карлосу Алькарасу требуется дойти до финала, а Новаку Джоковичу и Стефаносу Циципасу — выиграть его. Медведев же, прежде чем начать подготовку к травяному сезону, уходит на небольшие каникулы. Правда, где и как их провести, он пока не решил.

Евгений Федяков